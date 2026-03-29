FOTO Ovo je deset povoljnih hibrida: Troše do 5 litara goriva

Nekad je računica bila jednostavna - tko je htio štedjeti na gorivu, kupovao je dizelaša. No njihovu su ulogu danas preuzeli hibridi, pametni sustavi u kojima elektromotor pomaže benzincu kako bi trošio manje.
Kad se spomenu hibridi, prva asocijacija je Toyota. Njihov Yaris Hybrid postao je sinonim za štedljivost i otpornost na kvarove. S 1,5-litrenim trocilindričnim hibridnim sustavom sa 116 KS, u gradskim uvjetima uz nježnu nogu na gasu može trošiti i manje od 3,5 litara na sto kilometara. Novi modeli startaju s cijenom od oko 21.500 eura, Toyota nudi i Relax program jamstva do deset godina, što ga čini pametnom dugoročnom investicijom.
Foto: Dubravko Kolaric
Nova zvijezda u ponudi Toyote je još manji Aygo X koji koristi isti pogon kao i Yaris, a čini ulazak u svijet Toyota hibrida još povoljnijim. Košta od 19.900 eura i u stanju je potrošiti još koji decilitar manje od Yarisa.
Kao odličan izbor na tržištu rabljenih nameće se i veća Corolla Hybrid. Modeli proizvedeni od 2019. do 2022. s 1.8 hibridnim pogonom od 122 konjske snage mogu se pronaći za 17.000 do 19.000 eura. To je obiteljski automobil poznat po tome što prelazi stotine tisuća kilometara bez ikakvih problema i torši oko 4-4,5 l/100 km.
U kategoriji provjerenih japanskih proizvođača ističe se i Honda Jazz e:HEV. Iako je s cijenom od oko 28.1990 eura vrlo skupa za svoju klasu u startu, nudi jedinstven spoj prostranosti, vrhunske kvalitete izrade i provjerene pouzdanosti. Pogon ovog auta s 1,5-litrenim benzinskim motorom i 122 KS primarno koristi benzinski motor kao generator, što rezultira iznimno uglađenom vožnjom i realnom potrošnjom od oko 4 l/100 km.
Posebno mjesto među hibridima zauzima Renault Clio E-Tech. Njegov inovativni sustav, izveden iz tehnologije Formule 1, u novoj generaciji koristi 1,8-litreni benzinski motor i dva elektromotora za 160 KS, te mjenjač bez klasične spojke, što osigurava vrhunsku učinkovitost u gradskoj vožnji. Renault tvrdi da Clio do 80 posto vremena u gradu može voziti isključivo na struju, a u praski potrošnja u gradu i na otvorenoj cesti može biti oko 4 litre. Osim što je štedljiv, ovaj se sustav pokazao i pouzdanim. Cijena novog modela kreće se od 25.590 eura.
Tu su i rabljeni primjerci prošle generacije stari nekoliko godina, koji koriste stariji, malo slabiji i malo manje štedljivi hibrid (145 KS), koji se mogu naći već od 17.000 eura.
No, Renaultova E-Tech tehnologija nije rezervirana samo za Clio. Za one koji traže još povoljniju opciju s više prostora, odgovor nudi sestrinska marka Dacia. Najbolji primjer je Dacia Duster, koji također koristi novi hibridni sustav Renaulta, samo s malo manje snage, konkretno 156 KS. U kombinaciji s potrošnjom od oko 5 l/100 km, i mnogo više mjesta od gradskih auta, Duster se za 26.500 eura čini kao odlična ponuda kada je u pitanju odnos uloženog i dobivenog.
Godinama je 1.2 PureTech trocilindrični motor iz PSA grupe (danas Stellantis) bio na lošem glasu zbog problema sa zupčastim remenom koji se raspadao u ulju. No, s novom generacijom blagih hibrida, Stellantis je napravio ključnu promjenu, problematični remen zamijenjen je puno izdržljivijim lancem.
Novi Peugeot 208 i Opel Corsa Hybrid koriste upravo taj dorađeni motor u kombinaciji s 48-voltnim sustavom integriranim u automatski mjenjač s dvostrukom spojkom. Ovaj sustav ne samo da smanjuje potrošnju za oko 15 posto, već omogućuje i kratke dionice vožnje isključivo na struju pri niskim brzinama, netipično za blagi hibrid. Sa snagom od 110 KS i prosječnom potrošnjom od oko 4,5 do 5 litara, ovi modeli predstavljaju pouzdan i štedljiv izbor. Početne cijene za Corsu Hybrid su od oko 22.690 eura, a za 208 Hybrid 23.337 eura.
Vrlo zanimljiv automobil na tržištu hibrida je gradski MG3 Hybrid+. S početnom cijenom od 19.490 eura, nudi se kao najpovoljniji potpuni hibrid u Hrvatskoj. No, niska cijena nije jedini adut. Njegov hibridni sustav kombinira 1,5-litreni benzinac i snažan elektromotor za ukupnu snagu od čak 195 KS, što ga čini znatno snažnijim od skuplje konkurencije. U gradu može trošiti oko 5 l/100 km, a povjerenje ulijeva i tvorničko jamstvo od sedam godina.
