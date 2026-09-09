Cijeli Instagram vam izgleda kao da su osamdesete? Evo o čemu se radi u novom hit trendu

Ako ste proteklih dana listali Instagram, vjerojatno ste primijetili poplavu fotografija koje izgledaju kao da su izvučene iz starog obiteljskog albuma. Ne, nije riječ o novom filteru, već o viralnom trendu u kojem korisnici uz pomoć umjetne inteligencije pretvaraju svoje moderne selfije u uvjerljive portrete iz osamdesetih godina prošlog stoljeća. Trend se brzo širi društvenim mrežama, a rezultati su često iznenađujuće autentični.

Kako funkcionira novi AI trend?

Umjesto jednostavnog vintage efekta, korisnici se okreću alatima poput ChatGPT-a kako bi potpuno kreirali estetiku '80-ih, uz fudbalerke, jastučiće u ramenima, blještave boje i šuškave trenirke. Proces započinje učitavanjem jasne fotografije, po mogućnosti portreta. Nakon toga, unosi se detaljna tekstualna uputa ("prompt") kojom se opisuje željena transformacija. Umjetna inteligencija tada ne mijenja samo boje, već i odjeću, frizuru, pozadinu i osvjetljenje, a sve to dok pokušava zadržati prepoznatljive crte lica.

Ključ je u detaljnim uputama

Generička naredba "pretvorite me u osobu iz 80-ih" obično daje predvidljive rezultate. Prava čarolija, kako objašnjavaju brojni vodiči za ovaj trend, krije se u specifičnosti. Korisnici mogu zatražiti izgled glamuroznog portreta, fotografije s vjenčanja ili ležernog prizora iz doma. Ključno je opisati i sam stil fotografije: suptilnu zrnatost analognog filma, blago izblijedjele boje, meki fokus i sitne nesavršenosti karakteristične za to doba. Time se postiže dojam autentičnosti, a ne samo modernog selfija s filterom.

Kako i sami možete stvoriti svoju fotografiju

Postupak je jednostavan. Odaberite jasnu fotografiju lica i učitajte je u ChatGPT. Zatim unesite preciznu uputu, primjerice: "Pretvori moju fotografiju u realističan portret snimljen 1986. Zadrži moje crte lica, ali mi daj voluminoznu frizuru i odjeću tipičnu za to razdoblje. Neka fotografija ima izgled snimka s 35-milimetarskog filma, s toplim tonovima i laganom zrnatošću." Ako prvi rezultat nije savršen, ne morate kretati ispočetka. Dovoljno je zatražiti ispravke, primjerice: "Promijeni samo frizuru, sve ostalo neka ostane isto."

Jedna od varijanti na engleskom je i “Create an image of how I would look in the 1980s, keeping my recognizable characteristics and appearance, but adapting my hair, clothes, accessories, setting and aesthetics to the era.”

*uz korištenje Ai-ja