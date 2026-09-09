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FOTO Sjećate se ovih kutija? Ovako su nekad izgledale igre, a hitove se čekalo u redovima
Muzej povijesti videoigara u Zagrebu otvorio je privremenu izložbu “The Art of the Box Art”, posvećenu vizualnom identitetu i načinu na koji su videoigre kroz fizičke omote predstavljane publici tijekom desetljeća. Kao dio programa ovogodišnjeg Zagreb Design Weeka, izložba istražuje što postupni nestanak fizičkih izdanja znači za cjelokupno iskustvo i doživljaj igranja.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu