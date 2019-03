Civilizaciji prijeti kraj, a NASA ima plan kako bi ga spriječila

Kada netko spomene kraj svijeta, većina ljudi pomisli na globalni nuklearni rat, klimatske promjene, asteroid koji će skršiti civilizaciju ili invaziju izvanzemaljaca. Međutim, kako piše BBC, NASA se boji da bi kraj svijeta kakvog ga poznajemo moglo izazvati nešto mnogo prizemnije - erupcija supervulkana.

Ispod Nacionalnog parka Yellowstone je ogromno spremište magme odgovorne za gejzire i vruće bazene koji ključaju, a 'krivac' za to je upravo taj rezervoar koji bi potencijalno mogao uništiti čovječanstvo.

Ugrubo, svakih 100.000 godina negdje u svijetu dogodi se snažna eksplozija vulkana, a posljedice te eksplozije često su fatalne. Ako dođe do erupcije vulkana ispod parka Yellowstone, to će rezultirati globalnom gladi i vulkanskoj zimi, odnosno hlađenjem atmosfere.

Prema procjenama UN-a, nakon erupcije supervulkana, čovječanstvo bi imalo hrane dovoljno za svega 74 dana.

Što se vulkan više zagrijava, proizvodi više plinova. Magma se nastavlja topiti, a područje ispod magme se širi i kada temperatura prijeđe određeni prag, eksplozija je neizbježna. Pa prema tome, jedino logično rješenje je ohladiti supervulkan. Za hlađenje supervulkana, potrebne su velike količine vode koji bi u teoriji trebalo uliti u vulkan, međutim takvo nešto je doslovno nemoguće.

- Građenje velikog akvadukta u planinskom području je izrazito skupo i zahtjevno, a ljudi ne žele u tu svrhu potrošiti vodu koju imaju - objasnio je Brian Wilcox iz Jet Propulsion Laboratoryja NASA-e za BBC.

