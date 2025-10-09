Claude AI predviđa da će XRP dosegnuti 24 USD | Pregled tržišta altkriptovaluta

U tom kontekstu, Claude iz Anthropica predvidio je značajan rast cijena za glavne altkriptovalute.

Prema njegovoj procjeni, Ripple (XRP) bi mogao porasti više od 800% sa sadašnje razine od oko 3,05 USD na vrhunac od 24 USD, Cardano (ADA) bi mogao porasti otprilike osam puta, dok se za Ethereum (ETH) predviđa rast od oko 66%.

Kako regulatorni okvir postaje sve jasniji, tržišna očekivanja rastu, a stručnjaci ističu da bi sljedeća sezona altkriptovaluta mogla nadmašiti bikovski val iz 2021. godine.

XRP bi mogao porasti za 800%

Claude predviđa da bi buduća cijena XRP-a mogla dosegnuti i do 24 USD do kraja 2025. godine, što bi predstavljalo ogroman rast od preko 800% u odnosu na trenutnu cijenu.

XRP je već pokazao snagu u aktualnom tržišnom ciklusu, dosegnuvši 3,65 USD 18. srpnja, čime je nadmašio svoj rekord iz 2018. godine od 3,40 USD.

Cijena se od tada malo povukla zbog makroekonomskih pritisaka, ali i dalje pokazuje otpornost.

Glavni faktor iza rasta cijene bila je sudska pobjeda protiv američke Komisije za vrijednosne papire (SEC).

Odbacivanje tužbe od strane SEC-a početkom 2025. uklonilo je nesigurnost koja je dugo vremena okruživala XRP.

Claude smatra da bi održano probijanje iznad srpanjskog maksimuma moglo otvoriti put prema 4–5 USD, dok bi u bikovskom scenariju cijena mogla dosegnuti između 7 i 24 USD.

U protekloj godini, XRP je porastao za 346%, značajno nadmašivši Bitcoin (BTC), koji je ostvario rast od 77,5%.

Pozadina interesa za Ethereum i Cardano

S tržišnom kapitalizacijom većom od 502,4 milijarde USD, Ethereum ostaje temelj za decentralizirane aplikacije (DApps) i DeFi ekosustav.

Uz Total Value Locked (TVL) od preko 87,75 milijardi USD, ETH-ova uloga u pametnim ugovorima dodatno učvršćuje njegovu dugoročnu važnost.

Claude predviđa da bi cijena ETH-a mogla dosegnuti 6.925 USD do kraja godine, što bi značilo rast od 66% u odnosu na trenutnih 4.169 USD.

Neprestana poboljšanja od strane Ethereum Foundationa i Layer 2 projekata dodatno jačaju optimističan izgled.

Uvođenje fizičkih ETF-ova također je privuklo veliku institucionalnu potražnju iz tradicionalnih financijskih institucija.

U međuvremenu, Cardano (ADA) dobiva sve veću pažnju zbog svog rastućeg političkog profila, nakon što je američki predsjednik Donald Trump predložio da se ADA uključi u savezne rezerve kriptovaluta.

Sa svojim akademskim pristupom razvoju i fokusom na održivost, Cardano ima tržišnu kapitalizaciju veću od 28,8 milijardi USD, te se natječe s altkriptovalutama poput Ethereuma.

Claude predviđa da bi ADA mogla dosegnuti 6,10 USD do kraja godine, što je oko osam puta više od trenutne cijene od 0,7934 USD.

Posebna pažnja na pretprodaju meme kriptovalute "Maxi Doge"

Meme kriptovalute također postaju privlačna opcija za one koji traže veće prinose.

Maxi Doge (MAXI), nastao kao spin-off popularnog Dogecoina (DOGE), prikupio je više od 2,6 milijuna USD tijekom pretprodaje u prva dva mjeseca od pokretanja projekta.

Prema whitepaperu, projekt će usvojiti model upravljanja vođen zajednicom, što znači da će vlasnici tokena moći sudjelovati u donošenju ključnih odluka.

MAXI je ERC-20 token izdan na Ethereum blockchainu, a trenutna pretprodajna cijena iznosi 0,00026 USD.

Kupnja MAXI tokena moguća je putem službene web stranice koristeći novčanike poput MetaMaska.

Stručnjaci procjenjuju da Maxi Doge ima značajan potencijal, te predviđaju da bi cijena mogla porasti više puta iznad početne vrijednosti nakon završetka pretprodaje.

Zaključak: Altkripto tržište na prekretnici

Uz jasniji regulatorni okvir i povećano sudjelovanje institucionalnih investitora, tržište altkriptovaluta moglo bi se nalaziti na velikoj prekretnici.

Claude AI-ova predviđanja dodatno potiču optimizam među ulagačima, jer kombinacija pravne jasnoće, tehnoloških inovacija i rastuće potražnje stvara temelje za novi uzlet altkripto tržišta.

