Ferrarijev direktor nahvalio je Teslin Roadster i Muska: 'Moramo nastaviti sanjati'

Ferrarijev izvršni direktor Benedetto Vigna rijetko dijeli savršene ocjene, ali je nedavno Teslin novi Roadster ocijenio s čistih deset od deset. Njegove pohvale stižu netom nakon spektakularnog predstavljanja automobila u Teksasu, dok Ferrari istovremeno gura vlastite planove s električnim vozilima.

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Spektakl u Teksasu i najviša ocjena

Tesla je nedavno na SpaceX-ovom postrojenju u Teksasu demonstrirala mogućnosti nove generacije Roadstera. Automobil se pomoću snažnog sustava ventilatora držao za rampu naopačke, a zatim poletio i sletio uz pomoć potisnika na stlačeni plin.

Vigna je u intervjuu povodom te prezentacije dao najvišu moguću ocjenu Teslinoj tehnologiji i načinu na koji su automobil predstavili javnosti. Izvršni direktor Ferrarija pritom se nije osvrtao na financijske špekulacije ili Teslin ciljani datum izlaska na tržište postavljen za 2028. godinu.

​- Kao Europljanin, zahvaljujem vam što ste nam pokazali da se čak i u starom svijetu još uvijek može inovirati i usuditi se - rekao je Vigna i dodao da 'Moramo nastaviti sanjati'.

Foto: Tesla

Važnost vanjskih utjecaja

Vigna je također istaknuo jedan manje očit detalj s predstavljanja, a to je Teslina odluka da potraži vanjsku pomoć u razvoju. Primijetio je da je rad s vanjskim dizajnerskim studiom odveo Roadster na razinu koju Tesla vjerojatno ne bi dosegla sama.

Taj proces prema njegovom mišljenju zrcali ono što je Ferrari prošao tijekom rada na svom prvom potpuno električnom modelu nazvanom Luce. Talijanski proizvođač udružio se s dizajnerskim studiom LoveFrom, iza kojeg stoji bivši Appleov dizajner Jony Ive.

​- Da smo radili sami, ne bismo napravili ono što jesmo - pojasnio je Vigna svoje stajalište o suradnji.

Pohvalio je Teslinu spremnost na kockanje s radikalnim dizajnom i prezentacijom. Sugerirao je kako je takav instinkt za preuzimanje javnog rizika upravo ono što automobilskoj industriji trenutno treba.

Ferrarijev električni iskorak s modelom Luce

Otkrivanje Ferrarijevog električnog aduta u svibnju 2026. godine nije prošlo bez poteškoća, a cijena dionice tvrtke zabilježila je pad neposredno nakon premijere. Radilo se o limuzini s četvorim vratima čija cijena premašuje 500.000 eura, a cjelokupna planirana proizvodnja za ovu godinu vrlo se brzo rasprodala.

Opremljen baterijom od 122 kWh, novi Luce raspolaže s više od tisuću konjskih snaga, a do sto kilometara na sat ubrzava za impresivne 2,5 sekunde. Njegov dizajn i dalje izaziva podijeljene reakcije među ljubiteljima talijanske marke, dok se prvi modeli već prodaju za desetke milijuna dolara na humanitarnim aukcijama.

Unatoč snažnom guranju u smjeru elektrifikacije, Ferrari ne planira potpuno napustiti motore s unutarnjim izgaranjem. Njihov dugoročni plan za kraj ovog desetljeća uključuje miks koji će se sastojati od 40 posto benzinaca, isto toliko hibrida i 20 posto čistih električnih vozila.

Za razliku od njih, glavni konkurenti poput Lamborghinija odgodili su planove za svoje prve potpuno električne modele. U međuvremenu na tržište stižu sve brojnije alternative, pa čak i iznimno brzi kineski automobili visokih performansi koji pritišću etablirane proizvođače luksuznih vozila.