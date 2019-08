Corolla na testu: Nevjerojatno štedljiv i vrlo brz automobil

Hibridni pogon je namijenjen za štednju, no s novim 2-litrenim sustavom u Corolli se može i uživati. Hibridni sustav razvija 180 KS i potpuna je suprotnost slabijoj hibridnoj verziji. Dok vas ona jednostavno tjera na sporu i opuštenu vožnju, u ovom hibridu poželite juriti. Ubrzanja su sportska, snage u svakom trenutku ima dovoljno. Jedino je maksimalna brzina ograničena na 180 km/h, no s obzirom na ograničenja na cestama to i nije neki veliki problem.

No ova Corolla je i majstor za štednju. U gradu smo, uz nježniju vožnju, trošili 4,8 litara benzina, a ni uz agresivniju vožnju potrošnja nije prelazila 7 l/100 kilometara. Ukupan prosjek testa bio je 5,4 l/100 km što je fantastično za auto s čak 180 KS.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL I unutrašnjost je atraktivno dizajnirana i uređena, prepuna je opreme i odiše apsolutnim luksuzom

Nova Corolla privlači poglede gdje god se pojavite. Pogotovo u dvobojnoj verziji djeluje posebno atraktivno. I dok se Auris utapao u prosjeku, ovaj auto svojim dizajnom oduševljava. I u unutrašnjosti je to prilično atraktivno, s mnogo kvalitetnih materijala i luksuznih detalja, poput prošivenih presvlaka ploče s armaturama.

Jedino što nam se nije svidjelo u Corolli je prtljažnik. Snažniji hibrid ima manji prtljažnik od ostalih Corolla pa u njega stane 313 litara što je na razini automobila gradske klase. Cijena testiranog auta je visoka, no treba uzeti u obzir da je ovo najskuplja hatchback izvedba u ponudi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

masa: 1415 kg

dimenzije: 437x179x144 cm

obujam: 1987 ccm

snaga: 132 kW/180 KS

0-100 km/h: 7,9 s

najveća brzina: 180 km/h

potrošnja: 3,9 l/100 km

cijena: 222.900 kn (testni model) 160.900 kn (osnovni hibrid)

Testirana Toyota Corolla 2,0 Hybrid sport u opremi ima LED svjetla, 18” alunaplatke, navigaciju, digitalne instrumente 7”, dodirni zaslon 8”, hands free sustav otključavanja...