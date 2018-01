Čovječe, pa gdje su mi papuče? Ahaaa, tamo su se 'parkirale'...

Za sada je ovo samo promotivna akcija za Nissan, no budućnost bi uskoro mogla izgledati slično kao u ovom Nissanovu videu. Naime, kako bi promovirali novi Leaf koji se u potpunosti samostalno parkira, Nissanovi stručnjaci su razvili papuče koje se također "parkiraju" na svoje mjesto nakon što ih korisnici skinu s nogu.

[video: 1198521 / ]

Akcija je provedena u Yokohami u prenoćištu koje na prvi pogled izgleda tradicionalno. Prema japanskoj tradiciji s cipelama se ne ulazi u kuću, stan ili bilo koje drugo mjesto gdje ljudi borave stoga su za goste na ulazu pripremljene papuče. No ove papuče su daleko od tradicionalnih. Nakon što ih gost skine dovoljan je pritisak na dugme one se same vračaju i "parkiraju" na svoje mjesto. Iste sposobnosti imaju i jastuci, daljinski upravljači i mnogi drugi svakodnevni predmeti u ovom prenoćištu.

Foto: Nissan



I na prvi pogled izgleda besmislena i prvenstveno služi kao promotivna akcija za Leaf ova tehnologija mogla bi poprilično olakšati spremanje stana. Ipak, Nissan će se za sada držati samo automobila, proizvodnja papuča nije u planu.