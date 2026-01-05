Obavijesti

Crna lista auto industrije: Ovo su kraljevi opoziva u 2025.

Piše Tin Žigić,
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prenosimo pregled brendova s najviše opoziva u 2025. godini i razlika na vrhu je ogromna. Ford je završio prvi s višestruko više opozvanih vozila od svih ostalih, a velik dio problema veže se uz kamere i sustave koji mogu biti sigurnosni rizik.

Ford je u 2025. imao najviše opoziva vozila, ukupno oko 12,9 milijuna automobila kroz 153 modela, pokazuje Motor1.com analiza.  Iza njega su Toyota s oko 3,2 milijuna opozvanih vozila i Stellantis grupa s oko 2,7 milijuna, dok se ostatak liste spušta na oko 1,5 milijuna i manje. 

Motor1 naglašava da “opoziv” ne mora uvijek značiti isti nivo opasnosti, već varira od ozbiljnih kvarova do sitnica, ali da je u 2025. zajednički nazivnik kod više brendova bio isti tip problema: stražnje kamere, rizici od požara i kvarovi na dijelovima koji mogu utjecati na sigurnost. Kod Forda su velik dio ovog broja nosile upravo kampanje povezane s kamerama, ali spominju se i problemi poput pumpi goriva i injektora te kočionih crijeva. 

Toyota je druga, ali Motor1 napominje da su opozivi koji su je “napuhali” u 2025. uglavnom bili vezani uz relativno manje kvarove koji se masovno zbroje, primjerice kvarovi kamera, instrument ploča ili svjetala za vožnju unatrag. Stellantis je treći, s velikim brojem kampanja, a kao primjer većih problema spominju se plug in hibridi s baterijama koje mogu biti požarni rizik. 

Na listi su još Honda (oko 1,5 milijuna), Hyundai (oko 1,0 milijun), General Motors (oko 998 tisuća), Kia (oko 982 tisuće), Tesla (oko 745 tisuća), Volkswagen Group (oko 664 tisuće) i BMW (oko 508 tisuća). Tesla je zanimljiv slučaj jer je, prema Motor1-u, u 2025. znatno “popravila” brojku u odnosu na 2024., kad je bila pri samom vrhu. 

NEGATIVNE STRANE AUTOMOBILA Iritira li to i vas? Vozače ove stvari najviše smetaju u autima
Iritira li to i vas? Vozače ove stvari najviše smetaju u autima
PRODAJA U PLUSU Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli
Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli

Ovo je američka slika opoziva, pa se ne preslikava uvijek direktno na Europu, ali je dobar podsjetnik na jednu stvar: moderni auti imaju sve više elektronike i sustava pomoći, a upravo tu se najčešće i događaju masovni opozivi, jer se jedna greška može ponoviti na stotinama tisuća vozila. 

