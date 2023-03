CX-60: Najimpresivnija Mazda ikada puna je snage i luksuza

Mazda je zadnjih dvadesetak godina potpuno svoja sa svojim potpuno drugačijim SkyActiv pristupom motorima i drugim komponentama automobila i sve to funkcionira jako dobro. No sad je očito došao trenutak u kojem se Mazda ponovo približava "Mainstreamu". Nakon prve potpuno električne mazde MX-30 došao je i trenutak za prvi plug-in hibrid.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Model u kojeg je tak pogon ugrađen je nešto sasvim posebno, bez sumnje, najimpresivnija Mazda koju smo ikada vozili i trenutni vrh ponude ovog proizvođača u Hrvatskoj. Riječ je o velikom SUV-u CX-60, automobilu koji osim novog pogona donosi i obilje luksuza, poput automobila najviših klasa, za bezbrižno cestovno krstarenje sa stilom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi plug-in hibridni pogon baziran je na velikom 2,5-litrenom atmosferskom motoru sa četiri cilindra. Njegovih 192 KS kombinirano ej s električnim motorom snage 136 KS za ukupnu snagu sustava od impresivnih 327 KS. A ta snaga se itekako osjeti u vožnji. Stisnite gas do daske i do 100 km/h ćete dojuriti na manje od šest sekundi. To su već ozbiljne sportske vrijednosti. Kao i svaki ozbiljno elektrificirani auto, CX-60 je još impresivniji pri međuubrzanjima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Motor daje performanse, no daje li i uštedu? Da ako ga stalno punite strujom. Doseg mu je tada između 30 i 60 km, ovisno o prometu, vrsti ceste i stilu vožnje što ej dovoljno za većinu svakodnevnih potreba. Ako ga ne punite strujom, auto, kao i svaki drugi plug-in hibrid, radi kao klasični hibrid, no CX-60 tada baš i nije najštedljiviji. Prosjek testa bez punjenja baterije nam se ovisno o stilu vožnje kretao između 8 i 9 litara kombinirano i oko litru manje u gradu. Dobro za veliki auto s više od 300 KS, no neki konkurenti poput Toyote i Lexusa su u takvom načinu vožnje dosta štedljiviji. No ruku na srce, tko ima više od 60 tisuća eura za auto neće se zamarati time troši li auto litru više ili manje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Iako je jako, jako brz, CX-60 je automobil koji je prije svega namijenjen za opuštenu i komfornu vožnju. Dobar je i u zavojima, no da bi takva vožnja pričinjavala užitak, za to je jednostavno prevelik i pretežak. Zato briljira kad je u pitanju udobnost. S preprekama kao što su "ležeći policajci" auto se nosi kao od šale, komfor ovjesa kao i zvučna izolacija su u besprijekorni. Auto je izuzetno uvjerljiv i pri višim brzinama na autocestama. Sve u svemu, kao stvoren za putovanja.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dodamo li komforu vožnje onaj komfor koji nam donosi luksuz u unutrašnjosti dolazimo do zaključka da je CX-60 auto u rangu velikih luksuznih limuzina. Sjedala su presvučena kožom, a ako vam je na njima prevruće tu je i njihovo hlađenje. Želite li namjestiti volan učinit ćete to električnim putem. Sve u svemu, najviša razina luksuza.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

I kada je ponuda prostora u pitanju CX-60 ispunjava sve želje. Ovaj auto je vrlo velik, a unutrašnjost je odlično iskorištena što znači obilje prostora sprijeda i straga, kao i u prtljažniku zapremine 570 litara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za kvalitetu izrade kao i korištenih materijala Mazda zaslužuje samo pohvale, kao što je to i u većini njihovih drugih automobila. Ovdje je sve to podignuto na još višu razinu. CX-60 je na razini proizvoda čiji proizvođači se nazivaju "premium klasom". Dizajn unutrašnjosti je prilično jednostavan, bez pretjerivanja i u skladu s drugim manjim Mazdama. Pohvale za vrhunsku ergonomiju, sve u ovom autu je logično i jednostavno za korištenje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cijena? U ovoj klasi ona nije ni previše bitna. CX-60 je velik, luksuzan i izuzetno snažan auto pa je bilo i za očekivati da će koštati čak 63 tisuće eura. I zbog toga što je testirani automobil opremljen najbogatijim paketom opreme. S druge strane, ovo je auto koji se slobodno može uspoređivati s nekima u rangu od 100.000 eura, tako da da je zapravo i dosta povoljan. Koliko god to čudno zvuči.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za kraj naglasimo kako je plug-in hibridni pogon bio samo prvi izbor u Mazdi CX-60. U međuvremenu je na tržište stigao veliki 3,3-litreni dizel sa šest cilindara i 200 ili 254 KS, a stiže i trolitreni benzinac. Ova dva pogona dokaz su da će Mazda i dalje nastaviti po svojem. Što nam se sviđa, bez obzira koliko nam se i ovaj plug-in hibrid svidio.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Mazda CX-60 2.5 E-SkyActiv PHEV Takumi

Alunaplatci 20", grijana i hlađena sjedala presvučena kožom, električno namještanje svjetala, digitalni instrumenti 12", središnji zaslon 12,3", navigacija, Head-up zaslon, električno namjestiv upravljač, električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika, ambijentalno osvjetljenje, parkirni senzori straga i sprijeda, kamera za vožnju unatrag...