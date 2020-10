Dacia ima jeftini električni auto, Spring stiže već iduće godine

Novi Spring bi mogao biti prekretnica za električne aute. Uz tipičnu Dacijinu cijenu i solidan doseg ovaj model bi mogao zainteresirtati mnoge koji do sada nisu razišljali o električnom autu

<p>Grupa Renault krenula je u opću elektrifikaciju, a dio tog plana je i njihova rumunjska podružnica Dacia. Na konferenciji vezanoj uz budućnost i elektrifikaciju Renault grupa je predstavila novu Daciu Spring.</p><p>Spring izgleda vrlo atraktivno, i mnogima će biti najljepši od svih Dacia koje se trenutno nude. Dizajn je dosta hrabar i razigran i konačna verzija se tek minimalno razlikuje od konceptnog modela predstavljenog ranije ove godine.</p><p>Riječ je o malenom gradskom SUV crossoveru, velikom poput Suzukija Ignisa. Spring je dugačak samo 373, širok 162 i visok 151 centimetar. Unatoč malim dimenzijama Dacia tvrdi da u unutrašnjosti ima iznenađujuće mnogo mjesta i da na stražnja sjedala bez problema stanu i više odrasle osobe. I prtljažnik je s 300 litara vrlo velike zapremine za tako mali auto. U jednostavno dizajniranoj i opremljenoj unutrašnjosti Spring nudi jednostavne instrumente, klasičan radio i ručni klima uređaj.</p><p>I pogon je poput cijelog auta minimalistički. Električni motor ima samo 44 KS, a baterija kapacitet 26,8 kWh. Ipak, prilično veliki okretni moment od 128 Nm jamstvo je da Spring neće biti baš najsporiji auto pri ubrzanjima na cesti. Maksimalna brzina bit će ograničena an 125 km/h, a podataka o ubrzanju još nema. </p><p>Doseg s punom baterijom iznosi solidnih 295 km po WLTP-u u gradskoj vožnji te 225 kilometara kombinirano. Auto podržava punjenje maksimalnom snagom do 30 kW na DC priključku, no uz nadoplatu. Serijski će dolaziti uz AC punjač maksimalne snage 6,6 kW. </p><p>Ako je auto opremljen DC priključkom za punjenje baterija će se napuniti za manje od sat vremena. Bez njega punjenje na brzoj punici traje oko pet sati , dok će se na kućnoj utičnici Spring puniti 14 sati. Dacia će za ovaj auto ponuditi standardno trogodišnje jamstvo do 100.000 kilometara, dok će jamstvo na bateriju biti osam godina i 120.000 kilometara. Po svim ovim podacima je jasno da je Spring prvenstveno zamišljen kao gradski auto koji će rijetko izlaziti na otvorenu cestu. </p><p>Spring na tržište dolazi tijekom iduće godine. Cijena još nije definirana, no po opisu automobila i u skladu s cijenama ostalih Dacia pretpostavljamo da će ovo biti jedan od najjeftinijih električnih auta na tržištu, možda i apsolutno najjeftiniji. Naša je pretpostavka da će Spring koštati manje od Twinga Electric, koji se trenutno prodaje za oko 140.000 kuna. </p><p> </p>