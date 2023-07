Dacia Sandero Stepway: Nije samo jeftin. Ovo je zaista odličan auto za uložen novac

Dacia Sandero je već godinama pravi bestseler diljem Europe, a i u hrvatskoj spada među najprodavanije automobile, posebno kad su u pitanju privatni kupci. Uspjeh Sandera, posebno njegove Stepway izvedbe, nije teško objasniti. Formula je jednostavna: uzmete nisku cijenu, dodajte joj praktičnost, prostranost, solidnu kvalitetu i vrlo dobru pouzdanost i imate prodajni hit. Dacia Sandero definitivno ne spada među najbolje automobile u klasi, no daleko je i od najgoreg. Kada je u pitanju odnos uloženog i dobivenog ovo je, bez sumnje, najbolji izbor. Zašto je tako provjerili smo u testu najpoželjnijeg Sandera, crossovera Stepway u kombinaciji s benzinskim motorom.

Automobil je nedavno vizualno osvježen, promijenjeni su salo logotipovi i natpisi, no efekt toga je začuđujuće velik. S novim logom sprijeda automobil izgleda malo modernije nego s donedavnim "štitom". Straga je automobil umjesto loga dobio veliki stilizirani natpis Dacia posred petih vrata što također izgleda više trendi. Isto vrijedi i za upravljač koji umjesto loga ima natpis: Dakle ne radi se o nikakvom redizajnu već samo promjeni vizualnog identiteta kojeg je Dacia napravila na svim modelima u jednom danu. To je prilično neobično, jer novi logotipovi se obično uvode tek s dolaskom novog ili redizajniranog modela. Pogledajte, na primjer, Renault kod kojeg novi logo trenutno imaju Megane i Austral, dok Clio i Captur nemaju.

U svojem crossover "odijelu" Sandero izgleda kao mali SUV, realno nije ni daleko od toga s obzirom na to što sve danas proizvođači guraju u ovu kategoriju. No nije sve u šminkerskim detaljima, kod Stepwaya je karoserija osjetno podignuta za 4 centimetara i razmak od tla je 17 centimetara što je na razini nekih automobila koje njihovi proizvođači nazivaju SUV-ovima. Tko zna, da je Dacia "osamostalila" Stepway i prozvala ga SUV-om auto bi možda bio još popularniji.

U unutrašnjosti je Sandero Stepway među najprostranijim autima u klasi, što nije teško s obzirom na to da s 410 cm dužine spada i među najveće aute u klasi. Prostora ima mnogo i u širinu i u dužinu, a pohvalan je i prtljažnik u kojeg stane, za ovu klasu, respektabilnih 328 litara.

Vrlo solidni su i kvaliteta izrade te materijali u unutrašnjosti. Sandero po tome ne zaostaje za mnogim konkurentima. Ima tu i vrlo simpatičnih ukrasa, primjerice u otvorima za ventilaciju i na vratima. Prednja konzola je čitavom širinom presvučena tkaninom što djeluje pomalo luksuzno. Bez obzira što je ovo samo srednja razina opreme, sve je na svojem mjestu i ima dosta opreme. Vrlo različito od nekadašnjih Dacia kod kojih je cilj broj 1 bio biti što jeftiniji.

Pohvalu zaslužuje i ergonomija, nema pretjerane digitalizacije sve je logično raspoređeno, nije potrebno nikakvo navikavanje ili traženje funkcija po dodirnom zaslonu. Kad smo već kod dodirnog zaslona, recimo da je infotainment skroman ali dovoljan. Vrlo je jednostavan za korištenje, a uz nadoplatu u testnom autu ima i navigaciju. Također jednostavnu, ali efikasnu. Sviđaju nam se i analogni instrumenti koji su u novim autima postali rijetkost zato što proizvođači guraju digitalne pod geslom napretka, no iza toga se krije važan faktor da su takvi instrumenti za proizvođača jeftiniji. Ne sumnjamo da će ih i Dacia digitalizirati u idućoj generaciji Sandera. Zgodan detalj je stakleni krovni otvor. Iako ga Dacia naziva panoramskim krovnim otvorom radi se zapravo o klasičnom staklenom "šiberu" za kakve smo mislili da su već izumrli pod najezdom predimenzioniranih staklenih krovova s ili bez otvora.

Za pogon Sandera je zadužen osnovni motor u ponudi. Zapravo slabiji od njih dva u ponudi jer uz njega se nudi još i malo snažniji motor s plinskom instalacijom. Riječ je o trocilindričnom benzincu od jedne litre s 91 KS. Sasvim dovoljno za lagani auto poput Sandera. Performanse nisu spektakularne, ubrzanje do 100 km/h traje 12 sekundi, no za prosječnog vozača to je sasvim dovoljno, kao i maksimalna brzina od 172 km/h. Uostalom kupci Dacie Sandero, nisu baš tipovi koji aute kupuju zbog jurnjave. Što se potrošnje tiče nemamo nikakve zamjerke. Automobil nam je na testu trošio 6,1 l/100 kilometara u kombiniranoj vožnji i 6,6 l/100 km u gradu. Vrlo dobro za klasični turbobenzinac bez blagih hibridnih sustava i ostalih tehnoloških novotarija za smanjenje potrošnje.

Ovjes je, usudili bismo se reći, najudobniji u klasi. Hrvatskim kupcima u prilog ide i to što se vrlo dobro snalazi na našim uništenim prometnicama punim ležećih policajaca, njih u Sanderu osjećate manje nego u bilo kojem drugom gradskom autu. Automobil nije nimalo još ni pri agresivnijoj vožnji kroz zavoje. Po tome definitivno nije među najgorima u klasi kao što je bio njegov prethodnik.

Na kraju dolazimo i do cijene. Da, auti su strašno poskupili, a to vrijedi i za Sandero. Prije manje od dvije godine testirali smo identično motorizirani gotovo identično opremljen Sandero Stepway, ovaj u opremi ima samo jednu važnu stvar više, krovni otvor. Taj Sandero je u srpnju 2021. godine koštao 16.280 eura. Ovaj košta 19.800 eura, oko 19.300 eura ako odbijemo cijenu krovnog otvora. Dakle 3000 eure skuplje. No, s druge strane podjednako su porasle cijene svih konkurenata pa je Sandero zadržao svoju titulu najjeftinijeg auta na tržištu. No to nije njegova najveća prednost. Najveća prednost Sandera Stepway mu je još uvjerljiviji odnos uloženog i dobivenog. Po tome mu nema ravnog u gradskoj klasi.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

Važnija oprema Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 Expression

Čelični naplatci s ukrasnim pokrovom kotača 16", automatski klima uređaj, dodirni zaslon 8", navigacija, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji parkirni senzori, stakleni električni krovni otvor, handsfree kartica...