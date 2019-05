Dan u HNK: Oduševljeni smo! Pjevali smo u pravoj operi...

"Kako se kaže kad glumci idu na presvlačenje?"

"Kostimizacija!"

Tako su maestru Alanu Bjelinskom u zagrebačkom HNK ovaj tjedan odgovarali učenici osnovne škole Novo Čiče i područnih škola Bukevje i Veleševec. A kako se "kostimizirati" za pozornicu provjerili su učenici trećih i četvrtih razreda, u sklopu projekta 24sata i HNK "Od pera do Opere". Posjetili su kazalište kako bi naučili nešto o operi, ali i sudjelovali u jednoj.

U predvorju su ih dočekali maestro Alan Bjelinski i kazališni kvintet, a veselo društvo potom je krenulo u razgledavanje kazališta. Naravno, najveće uzbuđenje zavladalo je na balkonu, pa su se svi gurali kako bi uhvatili najbolji pogled s balkona.

Nakon kratkog upoznavanja s kazalištem uslijedilo je ono zbog čega su i došli, pjevanje, slušanje i glumljenje u operi posebno osmišljenoj samo za njih. Taj mali projekt zove se "Od pera do Opere", a u kojem djeca nauče neke osnove opere i kako se jedna kazališna predstava osmišljavanja i realizira.

Predstava se sastoji od tri prizora, a u svakom prizoru pomažu i djeca jer bez opera ne bi uspjela. Svi oduševljeno dižu ručice jer baš oni žele biti izabrani u sljedećem prizoru i glumiti. Uskoro je cijela prostorija ispunjena pjesmom i smijehom.

Poseban zadatak imala su sva djeca na kraju opere. Morali su naučiti Odu radosti kako bi na kraju trećeg prizora svi, veliki i maleni, zapjevali od srca. Djeca su složna, bilo im je odlično.

- Danas sam naučio svašta! Pjevati, glumiti i svirati, bilo je super - rekao je oduševljeno učenik.

Pjevačice koje glume u predstavi uživaju u ovom projektu jednako koliko i djeca.

- Nema stresa, djeca su odlična svi žele sudjelovati i stvarno mi je lijepo raditi ovako nešto - zaključile su, a učiteljice su bile složne kako je ovo odličan način da se djeca upoznaju s glavnim gradom Hrvatske i operom.

Intendantica HNK Dubravka Vrgoč ovom je prilikom predstavila platformu Fedora u kojoj je kazalište član već četiri godine.

- Fedora je prestižna, europska nevladina udruga koja se bavi promicanjem suvremenih kreacija u operi i baletu, a nedavno i edukativnim programima - kazala je Vrgoč, te dodala kako se ove godine Fedorina platforma bavi edukacijom, odnosno programima za mlade i odgajanjem publike. Tako se projekt "Od pera do opere" savršeno uklopio u viziju Fedorine platforme.

- Ja sam isto jedan od tata koji ima dječicu i uz naša druženja doma koja uključuju često glumu, pjevanje i sviranje, došli smo do ideje da napravimo i osmislimo neku predstavu. Tada nisam imao pojma da smo mi prvi došli do te ideje o edukaciji kroz operu, a kasnije smo se odlično uklopili u Fedorinu viziju - kazao je jedan od pokretača projekta maestro Bjelinski.

Inače već 20 godina radi s djecom. Zaključio je kako je važno da se djeca od rane dobi upoznaju s kazalištem. To, kaže, djeci ostaje negdje zapečaćeno pa kada dođu s 18 ili 19 godina s curom ili dečkom mogu reći "baš se sjećam ove melodije, i sjećam se da sam ovo gledao".

- Porazan je podatak kako i dalje ne uživamo u tome svemu koliko bismo možda trebali. Naime, prosječna starost gledatelja u HNK-u je 60 godina, a upravo ovakav projekt želi probuditi u djeci ljubav prema kazalištu prvenstveno operi i baletu - dodao je.

- Naša je želja bila da opera ne izumre, a neće izumrijeti ako bude imala gledatelja. Sudeći prema današnjoj predstavi, opera ima dobru budućnost - zaključila je intendantica HNK Dubravka Vrgoč.

Organizatori ovog projekta su 24sata i HNK, a zahvaljujemo se partnerima tvrtki Mlinar i turističkoj i putničkoj agenciji Toptours.

Projekt prati "Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska".

Tema: Bolje obrazovanje 2019.