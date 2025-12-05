Danas su dvije godine od izlaska prvog GTA 6 trailera, evo koje je sve rekorde oborio

Prvi službeni trailer za Grand Theft Auto 6 pojavio se 5. prosinca 2023., i to čak ranije nego planirano, nakon što je snimka procurila na društvene mreže. Unatoč toj “mini drami”, video je u prvih 24 sata skupio više od 90 milijuna pregleda i postao najgledaniji nemuzički video na YouTubeu u jednom danu, te najgledaniji i najlajkaniji gamerski trailer u povijesti.

Guinnessova knjiga rekorda naknadno je potvrdila tri službena rekorda: najgledanije otkrivanje videoigre u 24 sata, najgledaniji nemuzički YouTube video u 24 sata i najlajkaniji gamerski trailer. Danas je taj isti video premašio 250 milijuna pregleda i uvjerljivo je najjači sadržaj koji je Rockstar ikad objavio na svom kanalu.

Trailer je prvi put pokazao povratak u Vice City, novu protagonisticu Luciju i “Bonnie & Clyde” dinamiku pljački, uz razinu detalja u svijetu zbog koje se svaki kadar secirao frame po frame. Od tada smo dobili još jedan trailer i hrpu manjih leakova, ali i nekoliko odgoda - trenutno je izlazak igre planiran za kasnu 2026. godinu na konzolama nove generacije.

Prošle su dakle dvije godine otkako je Rockstar samo jednim videom zapalio internet, a zajednica i dalje živi od trailera, teorija i memova. Ako sve ostane prema planu, za sljedeću veliku obljetnicu - treću godinu od prvog trailera - napokon bismo GTA 6 trebali igrati, a ne samo gledati.