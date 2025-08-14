Obavijesti

Tech

PROBLEMI S ČIPOVIMA

DeepSeek odgodio lansiranje nove verzije AI modela

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dado Ruvic

Kineska tvrtka za umjetnu inteligenciju DeepSeek odgodila je objavljivanje svojeg novog modela umjetne inteligencije nakon što ga nije uspjela obučiti koristeći Huaweijeve čipove

Kineska tvrtka za umjetnu inteligenciju DeepSeek odgodila je objavljivanje svojeg novog modela umjetne inteligencije nakon što ga nije uspjela obučiti koristeći Huaweijeve čipove, naglašavajući time ograničenja koje ima Kina u pronalasku adekvatnih zamjena za američku tehnologiju.

Prema trima izvorima upoznatima s tim pitanjem, vlasti su potaknule DeepSeek, nakon što je u siječnju objavio svoj model R1, da usvoji Huaweijev Ascend procesor umjesto Nvidijinih sustava.

Kineski start-up imao je međutim tehničke probleme tijekom procesa obuke svog modela R2 koristeći takve čipove, što ga je potaknulo da koristi Nvidijine čipove za obuku AI sustava, a Huaweijeve za donošenje zaključaka, navode izvori. Obuka uključuje učenje modela iz velikog skupa podataka, dok se zaključivanje odnosi na korak korištenja obučenog modela za predviđanje ili generiranje odgovora, kao što su upiti chatbota.

Problemi su bili glavni razlog zbog kojeg je svibanjsko lansiranje modela odgođeno, zbog čega je tvrtka izgubila prednost pred rivalima, poručio je izvor upoznat sa situacijom. Poteškoće na koje je DeepSeek naišao pokazuju kako kineski čipovi još uvijek zaostaju za svojim američkim rivalima u ključnim zadacima, naglašavajući izazove s kojima se Kina suočava kako bi postala tehnološki samodostatna.

Financial Times ovog je tjedna izvijestio da je Peking zatražio od kineskih tehnoloških tvrtki da opravdaju svoje narudžbe Nvidijinog H20, kako bi ih potaknuo na promicanje alternativa Huaweija i Cambricona. Insajderi iz industrije tvrde da su kineski čipovi nestabilni, imaju sporiju povezanost i lošiji softver u usporedbi s Nvidijinim proizvodima.

Huawei je poslao tim inženjera u ured DeepSeeek kako bi pomogli tvrtki da iskoristi Ascend čip za razvoj modela R2, rekle su dvije osobe. Unatoč tome što je stručni tim bio prisutan, DeepSeek nije mogao provesti uspješnu obuku na čipu Ascend, navodi se. DeepSeek i dalje surađuje s Huaweijem kako bi Ascend modeli čipova postali kompatibilni i za zaključivanje.

