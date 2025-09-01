Deset savjeta da vam prvi dan škole na internetu bude siguran

Uoči početka nove školske godine, kada roditelji i djeca ponovno slažu rasporede i prilagođavaju se novim obavezama, Centar za sigurniji internet koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu upozorava da je jednako važno misliti i na sigurnost u digitalnom svijetu.

Napominju kako je internet postao produžetak učionice, a djeca i mladi gotovo svakodnevno koriste digitalne alate i upravo je stoga važno razvijati navike koje će ih štititi i omogućiti im sigurno odrastanje.

- Kampanjom “Sigurno online za uspješno offline“ želimo doprijeti tome da informacija o sigurnom korištenju interneta dopre do što više roditelje koji se ovih dana bave pripremama za novu školsku godinu, zajedno sa svojim školarcima. Donosimo 10 ključnih savjeta kojima ćemo pomoći da školska godina započne odgovorno i sigurno, kako u stvarnom tako i u virtualnom okruženju – rekla je Marijana Hinek, psihologinja Centra.

- Nova školska godina donosi nove izazove, stoga kroz našu kampanju želimo osnažiti roditelje i djecu znanjem i alatima potrebnim za sigurno kretanje u digitalnom okruženju. Otvoreni razgovor, postavljanje jasnih pravila i vlastiti primjeri ključni su za izgradnju digitalne otpornosti kod djece - izjavio je Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Dolazak nove školske godine nakon ljetnog odmora novi je korak u životu školaraca bez obzira na dob, a uz svakodnevne izazove, čekaju ih i oni u virtualnom svijetu. Potičući djecu da budu sigurni online, pomažemo im da budu uspješniji offline.

- Psihološki aspekt digitalne sigurnosti je iznimno važan jer djeca moraju znati da se mogu obratiti roditeljima bez straha od kazne ako se susretnu s nečim neugodnim na internetu. Stvaranje atmosfere povjerenja ključno je za prevenciju i rješavanje problema nastalih u digitalnom okruženju - dodaje Ivan čaleta, voditelj Centra za sigurniji internet.

Digitalna sigurnost djece nije jednokratna tema, nego proces koji traje i raste zajedno s njima. Centar za sigurniji internet ovim savjetima želi ohrabriti roditelje i nastavnike da prepoznaju svoju ulogu u stvaranju sigurnog digitalnog okruženja jer jedino tako možemo graditi generacije koje će znati odgovorno koristiti internet i tehnologiju.

Kako bi početak školske godine bio što sigurniji, CSI donosi 10 jednostavnih savjeta:

1. Uređaje držite u zajedničkom prostoru! Držite računala, tablete i mobitele u zajedničkim prostorijama poput dnevnog boravka ili kuhinje. Time se smanjuje rizik od prekomjernog korištenja interneta, društvenih mreža i igranja igrica do kasno u noć.

2. Budite uzor u korištenju tehnologije! Roditelji su najvažniji model ponašanja. Vlastitim primjerom pokažite djeci kako odgovorno i umjereno koristiti tehnologiju.

3. Upoznajte se s postavkama privatnosti! Redovito, barem jednom mjesečno, provjeravajte postavke privatnosti na društvenim mrežama i aplikacijama koje vaša djeca koriste. Ažuriranja aplikacija ponekad mogu resetirati postavke na one zadane koje su često javne i dostupne svima.

4. Razgovarajte o online rizicima! Otvoreno komunicirajte o mogućim opasnostima na internetu. Naglasite važnost čuvanja osobnih podataka, fotografija, postavljanja jakih i sigurnih lozinki te neodgovaranja na poruke nepoznatih osoba.

5. Pazite na vrijeme pred ekranom! Uspostavite jasna vremenska ograničenja za korištenje tehnologije. Osmislite obiteljski raspored uz alate poput obiteljskog ugovora koji uravnotežuju online i offline aktivnosti, uključujući vrijeme za učenje, igru s prijateljima i obitelji te boravak na otvorenom.

6. Razgovarajte o trajnosti sadržaja koji objavimo online! Podsjetite dijete da sve što objavi na internetu – fotografije, komentari, videozapisi – stvara njegov trajni digitalni trag. Potaknite ih da razmisle kako ih drugi vide online i da objavljuju samo sadržaj koji je pristojan, pozitivan i koji bi im bilo ugodno pokazati i članovima obitelji.

7. Nikada ne objavljujte lokaciju! Podučite djecu da nikada ne dijele svoju trenutnu lokaciju na društvenim mrežama ili u aplikacijama za dopisivanje.

8. Potaknite kritičko promatranje sadržaja! Razgovarajte s djetetom o sadržaju koji prati na internetu, posebno od strane influencera na YouTubeu, TikToku i Instagramu. Naučite ih da se zapitaju: "Tko stoji iza ove objave i zašto? Je li ovo plaćena reklama? Prikazuje li ovo stvarni život ili samo uljepšanu verziju?"

9. Surađujte sa školom! Održavajte redovitu komunikaciju s nastavnicima kako biste bili upoznati sa svim izazovima, bilo online ili offline, i pružili najbolju moguću podršku svom djetetu.

10. Potražite pomoć ako je potrebna! Ako primijetite da je vaše dijete žrtva ili možda počinitelj online nasilja, važno je odmah reagirati. Razgovarajte s djetetom i potražite stručnu pomoć. Centar za sigurniji internet nudi besplatnu i anonimnu telefonsku liniju za pomoć na broju 0800 606 606 svakim radnim danom od 08 do 16 sati te dodatne edukativne materijale i druge korisne resurse na svojoj web stranici www.csi.hr.