Evo na kojim mjestima nikad ne biste trebali puniti svoj mobitel

Panika zbog prazne baterije na mobitelu je nešto s čim se svi susretnemo prije ili kasnije, pa tražimo bilo koju slobodnu utičnicu ili punjač kako bismo 'spasili stvar'. Iako nam ponekad mobitel treba hitno, na nekim mjestima ga je jako opasno ukopčati. S druge strane kabla čekaju prave prijetnje, kao i softveri koji vam mogu ukrasti podatke unatoč šiframa. Donosimo popis mjesta na kojima je najpametnije izbjegavati punjenje.

1. Zračne luke

Na mjestima poput zračnih luka ljudi se obično ne brinu za ovakvu vrstu opasnosti, a baterija na mobitelu im je prijeko potrebna. Djelomično se možete zaštititi ako imate vlastiti adapter i kabel, pa se ne morate ukopčati na tuđi uređaj ili stanicu za punjenje, već izravno u utičnicu.

2. Kolodvori

Besplatne stanice za punjenje koje već imaju spremne kablove mogu biti klopka kriminalaca, pa će vam dati punu bateriju, a preuzeti od vas potrebne podatke.

3. Hoteli

Isto pravilo vrijedi i za hotele, ponesite vlastiti adapter uvijek i izbjegavajte kablove koji samo čekaju kako bi vam instalirali neželjeni softver ili izvukli podatke.

4. Rentani automobili

Kad spojite mobitel na automobil, on ima pristup većini aplikacija u vašem telefonu. Imajte to na umu kad ga ukopčate u automobil koji nije vaš, i nećete lako moći ispraviti tu pogrešku.

5. Lokali

Mjesta poput turističkih atrakcija su privlačna cyber zločincima, koji uz malo znanja mogu ući u sistem, a potom i u vaš ukopčani mobilni telefon. Izbjegavajte ukapčati kablove i u kafićima i restoranima iz istog razloga, kao i u shopping centrima.

Kako biste bili sigurni, nosite svoj punjač ili eksternu bateriju uvijek sa sobom, osobito ako znate da vaš mobilni telefon ne može 'dugo izdržati'.