“Digitalni nomadi: Samo trend ili budućnost tržišta rada”, konferencija koja se bavi izazovima i prednostima poslovanja digitalnog doba. Trend digitalnih nomada posljednjih godinu dana poprima sve veći odjek i na našim prostorima te izaziva svojevrsnu disrupciju na tržištu rada.

S ciljem boljeg uvida konkretnog utjecaja ovakvog modela poslovanja u Hrvatskoj te budućnost profesija, u petak, 28. svibnja 2021., s početkom u 12:30 sati, Međunarodna komora mladih Zagreb (JCI Zagreb) u suradnji s konceptom Wespa Spaces organizira konferenciju namijenjenu svim neovisnim digitalnim stručnjacima, onima koji će to tek postati, ali i svim zainteresiranima za temu udaljenih načina rada, posebice u doba pandemije.

Konferencija će se održati u hibridnom obliku - online i uživo, a prijava je obavezna za sve zainteresirane.

Svi koji se događaju žele pridružiti uživo u novootvorenim prostorima Wespa Spaces, mogu to napraviti uz prethodnu uplatu donacije u iznosu od 70 kn. Prijave za oba formata moguće su putem ove poveznice.

Događaj je koncipiran u dva dijela. Prvi dio predodređen je za predavanja na kojima će svoja iskustva i ekspertizu podijeliti Jan de Jong, začetnik ovog ‘’trenda’’ i osnivač Digital Nomad Association u Hrvatskoj te predstavnici udruženja SplitTech City i Osijek Software City. Drugi dio konferencije namijenjen je za panel Digitalni nomadi, samo trend ili budućnost tržišta rada, pod voditeljskom palicom marketinške stručnjakinje Tanje Džido.

U svrhu dobivanja šire slike i uvida u kompleksnost ovog koncepta, uz navedene predavače, panelu će se pridružiti i Ivan Vidiš kao predstavnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te digitalni nomad Steve Tsentserensky.

O ORGANIZATORU

JCI Zagreb dio je globalne organizacije i najveće svjetske mreže za razvoj leadershipa mladih - Junior Chamber International (JCI). Djeluje kao lokalna komora čija je temeljna svrha pružanje mogućnosti mladima da kreiraju pozitivne i pritom se profesionalno i osobno razvijaju te međunarodno umrežuju. Motivirani strašću da transformiraju svoju zajednicu i svijet, članovi JCI-a imaju hrabrosti odgovoriti na najkritičnije izazove našeg vremena.

Martina Otročak, predsjednica JCI Zagreb:

- O temi digitalnih nomada mnogo se govori i možemo se složiti kako se radi o pozitivnom trendu, no jesmo li ikada sagledali koje prednosti ovaj trend donosi tržištu rada u Republici Hrvatskoj i što nam zapravo nosi u pozadini. Zasigurno je da se tržište mijenja, sve su atraktivnije pozicije koje daju veću slobodu u radu, stoga se postavlja pitanje je li ''nomadstvo'' budućnost većine profesija ili ćemo se sa stabilizacijom pandemije vratiti na stare modele. Ono što jest sigurno da poslovne prilike više nisu isključivo vezane uz veća gospodarska središta, a manje atraktivne sredine postaju lideri u privlačenju mladih stručnjaka. Cilj nam je bio dati objektivnu sliku izazova i prilika i upravo je to razlog zašto smo spojili različite profile govornika, od Jana de Jonga, koji je inicijator ovog trenda, preko predstavnika naših "digitalnih meka" Splita i Osijeka, do Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i samog digitalnog nomada Stevea Tsentserentskyja, koji će zaokružiti cijelu priču vlastitim iskustvom.

Jan de Jong, DNA Croatia:

- Kao rezultat Covid-19, na teži smo način naučili da računanje koliko sati netko provodi u uredu više nije mjerilo nečijeg učinka. Jedno istraživanje čak predviđa da će do 2035. godine biti preko milijardu isključivo remote radnih mjesta. Sve više ljudi, posebno najmlađa generacija stasalih zaposlenika, odlučit će se za životni stil digitalnog nomada - putujući i istražujući svijet, noseći posao sa sobom - kamo god krenuli. Istovremeno to tvrtkama omogućuje zapošljavanje velikih talenata - globalno.

Steve Tsentserensky, digitalni nomad:

- Jedan od glavnih razloga zašto sam postao digitalni nomad jest taj što je to u biti savršena sinteza posla i putovanja. Spoj zadivljujućih iskustava, sa stabilnošću u poslovanju, što zasigurno potiče i produktivnost. Za to vjerojatno nema boljeg mjesta od Hrvatske. Od prirodnih ljepota do stoljeća povijesti kojima odišu ulice do lakoće i praktičnosti rada s bilo kojeg mjesta. Jednostavno, ima sve. Tomu dodaje tople, gostoljubive domaćine, izvrsnu hranu i malo vina i nećete pogriješiti.