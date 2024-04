Direktor u Honoru otkriva: Novi preklopni telefon će zapanjiti sve, ne idemo u električne aute

Još smo mala kompanija u puno aspekata, imamo jako puno posla, rekao nam je Ray Guo, globalni direktor marketinga u Honoru, kompaniji koja sve boljim telefonima bilježi velik rast prema vodećim proizvođačima na svijetu, nakon što su se 2020. godine odvojili od Huaweija i samostalno krenuli graditi svoj put.

Guo je u razgovoru s vodećim medijima iz regije u sjedištu kompanije u Shenzhenu poručio kako su snažno fokusirani na ono što sada rade, a to je, ponosno ističe, “najbolji preklopni telefon”.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Navodi kako bilježe jak globalni rast te da su ušli u top pet proizvođača u većini tržišta gdje su prisutni, a i iz kompanije su uoči sajma Mobile World Congress u Barceloni objavili da su po prvi put ušli u top 5 proizvođača na europskom tržištu krajem prošle godine. Troznamenkasti rast planiraju nastaviti i ove godine u Europi u odnosu na 2023. godinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Da bi to ostvarili, ključne će biti inovacije, a Guo kaže kako pripremaju niz inovacija fokusiranih na telefone i operacijske sustave te AI koji se temelji na samoj platformi telefona.

- Sve to radimo iz razloga što je pametni telefon i dalje najvažniji pametni uređaj koji imamo - naglašava te nastavlja: “Napravili smo najbolji preklopni telefon, a krenuli smo od praktično od nule, nakon razdvajanja od Huaweija. Napravili smo laboratorije, patente i krenuli praktično kao ‘amateri’. U razvoju novih uređaja postavljali smo puno pitanja, poput mase telefona. Nismo prihvatili da se podrazumijeva da preklopni telefon mora biti težak.”

Foto: Honor

- Bit ćete još više zapanjeni sljedećim preklopnim mobitelom koji razvijamo - rekao je, bez otkrivanja ikakvih detalja.

Kako kinesko tržište bilježi rast tržišta električnih automobila, Gua smo pitali hoće li oni, kao što je i Xiaomi, krenuti u to područje, no jasno je poručio da Honor ne ulazi u to tržište te da imaju puno posla pred sobom.

Tijekom razgovora je više puta istaknuo fokusiranost kompanije na inovacije, a to smatra i ključnim u oporavku brenda nakon što su se razdvojili od Huaweija. Dodaje da su imali dobre inženjere, ali da su puno toga morali raditi praktično od nule.

Foto: Honor

- Moraš imati dobre partnere i zajednički inovirati - rekao je te istaknuo da je njihova misija razumjeti korisnike i da oni nisu eksperti za procesore.

- Mi smo pali na 0,3 posto udjela. Kad tako padneš, nema povratka - rekao je te naglasio da se na ovakav oporavak praktično ne viđa, a da to nije bilo povezano s marketingom, već inovacijama, radom i dobrim partnerima.

Guo je komentirao i trenutnu buku oko umjetne inteligencije te istaknuo kako svi sada rade aplikacije za velike jezične modele (LLM), no da je AI puno širi od toga. Povukao je usporedbu onoga što mnogi rade, a to je “smartphone AI”, dok, ističe, oni rade “AI telefon”. Prvo je, kaže, fokusirano na aplikacije koje olakšavaju razne stvari poput pretrage ili funkcija ‘circle to search’, dok je AI telefon fokusiran na to da telefon radi bolje uz pomoć umjetne inteligencije pa tako da poboljša kameru, procesor…

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Imamo najbolje telekomunikacijske performanse jer koristimo AI tako da pratimo kako se signal ponaša i da radi bolje. I to je bit telefona - rekao je te dodao i da će u budućnosti donijeti puno novih AI aplikacija. Ako ljudi vole stvari kao što su ‘circle to search’ (rješenje koje smo vidjeli na S24 seriji), zašto ne, dodaje Guo te nastavlja da će i razvijati hardverski dio oko AI priče. Kaže kako očekuje da će i Apple nastaviti investirati u hardvere da poboljšaju AI.

- AI je danas više stvar za prodaju. Telefon mora ostati dobar komad hardvera - poručio je naglasivši kako treba misliti na hardver u razvoju uređaja.

A na pitanje boje li se u svom rastu slične sudbine koja je pogodila i Huawei, istaknuo je da ne jer su od starta ti njihovi partneri, koje spominje, bili američki divovi Qualcomm i Google.

Foto: Honor

- Ali vaše pitanje je na mjestu. Ako pogledate Honorov ekosustav, to je globalni potrošački brend. Ni na koji način ne želimo izgraditi novi Huawei. Već u vrlo ranoj fazi osnivanja tvrtke povezali smo se s Qualcommom i Googleom koji su ključni partneri za naše proizvode. Ne želimo ponovno izumiti kotač. Zato su naš fokus inovacije i korisnici. Kao primjer, navodim LTPO zaslon, koji smo razvili praktički od nule kako bismo zaštitili oči korisnika, a sada ga koristi hrpa proizvođača telefona. Mnogo je takvih slučajeva. U budućnosti će svaki korisnik imati nekoliko pametnih uređaja, pa je treba razmišljati u smjeru njihovog povezivanja. Kako spojiti uređaje različitih marki. Želim pokazati koliko ima prostora za inovacije. A naši partneri poput Qualcomma i Googlea i drugi također imaju koristi od toga - rekao je Guo za kraj.