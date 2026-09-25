Discord uvodi novi sustav za provjeru dobi. Evo hoće li vas tražiti da dokažete svoje godine

Discord je počeo uvoditi novi sustav provjere dobi koji procjenjuje koliko korisnici imaju godina. Tvrtka navodi da će trebati nekoliko dana kako bi globalni sustav obuhvatio sve korisničke račune, a novi pristup donosi značajne promjene u odnosu na prvotne planove.

Discord je još u veljači najavio drugačiji plan za provjeru dobi, ali ga je ubrzo odbacio uslijed snažnih kritika korisnika koji su bili zabrinuti za svoju privatnost. Ta zabrinutost dodatno je pojačana incidentom iz listopada 2025. godine kada su hakeri ukrali osobne dokumente oko 70 tisuća korisnika iz baze vanjskog pružatelja usluga.

Originalni plan zahtijevao je prijenos osobnih dokumenata ili skeniranje lica kako bi se pristupilo sadržaju s dobnim ograničenjem. Revidirani sustav pojasnio je tehnički direktor Stanislav Višnjevski, istaknuvši da platforma sada nudi nove opcije.

"U veljači su jedine metode koje smo planirali za potvrdu dobi bile procjena starosti lica ili skeniranje osobnog dokumenta. Na temelju vaših povratnih informacija obvezali smo se pružiti više opcija koje zadovoljavaju naše visoke standarde privatnosti", napisao je Višnjevski u priopćenju.

Novi sustav automatski će svrstati račune u tri skupine: za odrasle (stariji od 18 godina), tinejdžersku (od 13 do 17 godina) te nepotvrđenu skupinu.

Tinejdžeri će dobivati upozorenja o sumnjivim zahtjevima za prijateljstvo, osjetljive slike bit će zamućene ili blokirane, a serveri s dobnim ograničenjem bit će im nedostupni. Uz to, puni podaci s njihovih profila bit će vidljivi samo prijateljima.

Alternative bez korištenja biometrijskih podataka

Discord procjenjuje da više od 90 posto korisnika neće morati potvrđivati svoju dob. Odrasli korisnici koje je sustav pogrešno smjestio u tinejdžersku ili nepotvrđenu skupinu imat će nekoliko opcija za dokazivanje starosti.

Jedna od opcija je unos podataka s kreditne kartice putem servisa Stripe, pri čemu davatelj usluga provjerava vlasništvo, a Discord nikada ne vidi same podatke s kartice. Korisnici također mogu odabrati dijeljenje svog raspona dobi putem trgovina aplikacijama poput Apple App Storea ili Google Play Storea. Druge opcije oslanjaju se na značajku Google Walleta ili uslugu AgeKey koja sprema siguran dokaz o dobi na uređaju.

U najavi revidiranog pristupa platforme, Višnjevski je naglasio da bez obzira na odabranu metodu, platforma neće primiti ime, kreditnu karticu niti sken lica, a vanjski partneri dužni su izbrisati podatke odmah nakon potvrde.

Analiza ponašanja korisničkih računa

Sustav za procjenu dobi djeluje u pozadini i ispituje opću razinu aktivnosti te povijest računa. Pritom se ne analizira sam sadržaj komunikacije.

"Naš model gleda obrasce ponašanja računa na Discordu. On ne čita vaše poruke, pozive ili drugi sadržaj. Način na koji prosječan tinejdžer koristi Discord u cjelini će izgledati drugačije od načina na koji ga koristi prosječna osoba od 30 godina", stoji u objavi Višnjevskog.

Platforme poput Discorda suočavaju se sa sve većim brojem zakona koji zahtijevaju provjeru dobi, a takva rješenja već se provode u Teksasu i Brazilu, dok Europska komisija priprema slične mjere. Zbog pravnog pritiska i platforme poput Reddita i Mete uvode stroža pravila za maloljetnike.

S druge strane, organizacija Electronic Frontier Foundation i brojni borci za privatnost upozoravaju da ovi sustavi u praksi stvaraju opasne oblike nadzora te da je tehnologija za provjeru dobi često neprecizna i invazivna.

*uz korištenje AI-ja