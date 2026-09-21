Evo kada bismo mogli zaigrati Grand Theft Auto 6 Online

Nakon godina iščekivanja, Rockstar Games konačno je postavio službeni datum izlaska za Grand Theft Auto 6. Igra stiže devetnaestog studenog 2026. godine na PlayStation 5 i Xbox Series konzole, no čini se da će fanovi online komponente morati pričekati malo duže. Prema najnovijim izvješćima, iznimno popularni multiplayer mod nećemo vidjeti odmah po izlasku osnovne igre.

Fokus na single player verziji

Poznato je da je Rockstar trenutno potpuno fokusiran na završni razvoj, poliranje i marketing single-player dijela igre. Prema riječima poznatog novinara Jasona Schreiera, Take-Two Interactive o novom naslovu govori isključivo u kontekstu fantastičnog iskustva za jednog igrača. To u praksi znači da lansiranje krajem 2026. godine sigurno neće uključivati GTA 6 Online. Za razliku od petog nastavka, gdje je multiplayer stigao svega dva tjedna nakon glavne igre, ovdje nas očekuje znatno dulja pauza. To zapravo i ne čudi s obzirom na to da je Red Dead Online krenuo sa zakašnjenjem od čak sedam mjeseci u odnosu na Red Dead Redemption 2.

Slučajno otkriće direktora Twitcha

Iako Rockstar vješto skriva svoje dugoročne karte, direktor Twitcha Dan Clancy slučajno je dao naslutiti kada bismo mogli uskočiti u GTA 6 multiplayer. Tijekom opširnog intervjua za Bloomberg, Clancy je otkrio zanimljiv detalj o suradnji sa studijem i pripremama za veliki interes na njihovoj platformi.

​- Proveli smo puno vremena u razgovoru s Rockstarom oko njihovih planova i načina na koje mogu angažirati naše kreatore. Vidjet ćete veliki skok s izlaskom same igre, ali onda još veći sljedeće godine kada lansiraju multiplayer - izjavio je tada Clancy.

Ova direktna izjava jasno ukazuje na to da potpuno novi GTA Online stiže tek tijekom 2027. godine. Ako uzmemo u obzir da osnovna priča izlazi u studenom 2026. godine, višemjesečni razmak djeluje potpuno logično i u skladu s prethodnim izdanjima.

Sudbina trenutnog online svijeta

Mnogi igrači s pravom se pitaju što će biti s aktualnim GTA Onlineom. Financijski rezultati pokazuju da gotovo 78 posto cjelokupnog prihoda tvrtke Take-Two, koji je lani iznosio milijarde dolara, dolazi od mikrotransakcija. Multiplayer mod petog dijela samostalno generira oko 500 milijuna dolara svake godine, stoga ga sigurno neće samo tako ugasiti.

Strauss Zelnick, šef kompanije Take-Two, ranije je naglasio kako tvrtka vrlo pametno pristupa svojim naslijeđenim brendovima. Istaknuo je odličan primjer košarkaških igara u Kini gdje stara verzija nije ugašena nakon izlaska nove. Rockstar očito planira vrlo sporu i bezbolnu tranziciju kako nipošto ne bi ugrozio najisplativiji izvor zarade, barem dok novi multiplayer mod ne postane sto posto funkcionalan.