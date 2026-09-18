Koja je godina? Fanovi spavaju na ulici zbog Pokémon karata!

Dugoočekivana kolekcija Pokémon karata puštena je u prodaju, a njezin dolazak na tržište obilježile su goleme gužve, dramatičan rast cijena i frustracije kupaca. Dok su stotine obožavatelja noćile pred trgovinama u nadi da će ugrabiti svoj primjerak, preprodavači i pojedini trgovci iskoristili su priliku za maksimiziranje profita.

Neviđena potražnja

Visoka potražnja i ograničena ponuda utjecale su na svako nedavno izdanje ovih popularnih karata, no najnovija slavljenička kolekcija privlači posebnu pozornost. Razlog leži u nostalgičnom ponovnom izdavanju omiljenih starih karata, ali i nekim iznimno rijetkim novim dizajnima. Dugi redovi zabilježeni su diljem svijeta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Sjedinjene Američke Države, gdje su karte već u prodaji. Brojni obožavatelji podigli su šatore ili spavali na stolicama za kampiranje kako bi zadržali svoje mjesto u redu.

S druge strane Atlantika, redovi ispred nekih trgovina počeli su se formirati danima unaprijed. Posebnu kritiku javnosti izazvala je praksa ostavljanja takozvanih duh stolica. Ljudi ostavljaju prazne stolice na ulici kako bi sačuvali svoje mjesto danima prije nego što proizvod uopće stigne u prodaju. S jedne strane, takva praksa spašava mnoge od nekoliko neugodnih dana provedenih na ulici, no teško da je poštena prema onima koji se na dan izlaska pojave ispred trgovine i zateknu red praznih sjedala.

Postavlja se pitanje prioriteta kada osoba koja je fizički prisutna cijelu noć mora stajati iza prazne stolice koju je netko drugi ostavio. Upravo su takve situacije okidač za brojne svađe koje često izbijaju tijekom ovakvih okupljanja uoči lansiranja proizvoda, osobito kada su kupci umorni nakon noći provedene na hladnoći.

Trgovci dižu cijene i bore se protiv preprodavača

Velik dio ove ogromne potražnje potaknut je unosnim tržištem preprodaje, s obzirom na to da se na internetu može ostvariti brza zarada prodajom neotvorenih kutija ili rijetkih pojedinačnih karata. Zbog toga su neki trgovci počeli ograničavati količine koje pojedinac može kupiti, a neki čak režu i uništavaju originalnu ambalažu na blagajni kako bi kartama srušili vrijednost za daljnju preprodaju. U Japanu su neke trgovine otišle korak dalje i uvele tehnologiju prepoznavanja lica kako bi spriječile iste ljude da više puta kupuju ograničene artikle. Japanska internetska trgovina Mercari privremeno je zabranila prodaju zatvorenih setova kako bi suzbila preprodavače.

Ipak, ništa od toga nije uspjelo u potpunosti zaustaviti potražnju. Mnogi preprodavači svoje proizvode nude po cijenama koje su i do 166 posto više od originalnih. Međutim, nisu samo preprodavači ti koji podižu cijene. Veliki trgovački lanci također koriste ovu situaciju. GameStop tako prodaje kutiju karata čija je preporučena cijena 49,99 dolara za nevjerojatnih 169,99 dolara, što je potez koji su povlačili i ranije. Konkurentski lanac Dick's Sporting Goods isti paket nudi za nešto povoljnijih 119,99 dolara, što je i dalje više nego dvostruko od početne cijene.

Psihologija skupljanja i ogromne brojke

Kolekcija kojom se obilježava tri desetljeća postojanja ove kartaške igre, prvi put lansirane u Japanu sada već davne 1996. godine, sadrži stotinu devedeset i devet karata u engleskoj verziji, pri čemu je svaka karta presvučena folijom. Uz to, set donosi i trideset ponovno tiskanih ikoničnih karata iz povijesti igre, kao i trideset jedinstvenih Pikachu dizajna skrivenih u paketićima.

Tržište ovih kolekcionarskih predmeta doživjelo je ogroman porast popularnosti, a psihologija koja stoji iza toga vrlo je složena. Stručnjaci navode kako se radi o kombinaciji snažne nostalgije, želje za kompletiranjem setova i snažnog dopaminskog učinka koji se javlja prilikom otvaranja paketića, što mnogi uspoređuju sa samim kockanjem. Za mnoge odrasle ljude to je postao idealan način povezivanja s djetinjstvom i bijeg od svakodnevnog stresa.

Globalno tržište ovakvih karata procijenjeno je na gotovo devet milijardi dolara prije dvije godine, uz snažne projekcije rasta. Kompanija koja stoji iza proizvodnje neprestano tiska nove količine, pa je tako samo prošle godine proizvedeno nevjerojatnih deset milijardi karata. Unatoč tim ogromnim brojkama, nova izdanja redovito se rasprodaju u rekordnom roku. Neki najstrastveniji sakupljači idu toliko daleko da kartama pripisuju i puno veću vrijednost od one kolekcionarske.

​- Te će se karte vjerojatno koristiti kao valuta nakon globalne apokalipse - izjavio je ranije ovog tjedna jedan milijunaš koji i sam strastveno skuplja ove predmete.





*uz korištenje AI-ja