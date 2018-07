Divovski Pac Man: Kako misle "pojesti" plastiku u oceanima

Gomile plastičnog smeća jedna su od najvećih opasnosti za životinjski svijet u oceanima, a znanstvenici se sada planiraju boriti protiv toga divovskim 'Pac Man' sustavom. Ovih su dana voditelji projekta Ocean Cleanup otkrili konačni dizajn za plastični sustav čišćenja dug 600 metara koji planiraju postaviti u Tihom oceanu. Radi se o cijevi koja stoji na površini vode, a ispod nje je zakvačen 3 metra dubok pojas koji lovi plastiku.

Energijom vjetra i površinskih valova ovaj sustav će se autonomno kretati kroz to područje i loviti plastiku. Najnovija verzija njihovog rješenja je kulminacija istraživanja i razvoja koji su trajali pet godina.

Foto: Ocean Cleanup

Kasnije ove godine svoj sustav planiraju dovesti do Velike pacifičke hrpe smeća, rekao je direktor kompanije Boyan Slat. Radi se o najvećoj akumulaciji smeća na svijetu, a svakih par mjeseci brodovima će dolaziti do Pac Mana kako bi prikupili smeće i odvezli ga na kopno na recikliranje. Procjene su da je to područje veliko otprilike 1,6 milijuna kvadratnih kilometara, otprilike tri puta veće od Francuske.

Foto: Ocean Cleanup

Ocean Cleanup navodi da bi njihov sustav u punoj mjeri mogao očistiti polovicu Pacifičke hrpe za samo pet godina, a radi se o floti od otprilike 60 ovakvih sustava. Njihova projekcija je da bi 2040. godine mogli očistiti otprilike 90 posto plastike iz oceana.