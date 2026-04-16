Tko je zapravo Sam Altman? Šefa OpenAI-ja suradnici često opisuju kao lažljivca i sociopata

Sam Altman, izvršni direktor tvrtke OpenAI i javno lice ChatGPT-ja, postao je sinonim za revoluciju umjetne inteligencije. No, opsežan istraživački članak časopisa The New Yorker, temeljen na razgovorima s više od stotinu izvora, slika znatno mračniji portret. Bivši suradnici i članovi uprave opisuju ga kao vještog manipulatora s upitnim tehničkim znanjem i još upitnijim integritetom.

"Jedi-trikovi" umjesto programerskog znanja

Iako se Altman predstavlja kao jedan od vodećih umova AI ere, brojni inženjeri koji su s njim radili tvrde da mu nedostaje temeljno iskustvo u programiranju i strojnom učenju. Navode kako taj nedostatak postaje očit kada miješa osnovne tehničke pojmove. Vrijedi napomenuti da je Altman napustio studij računalnih znanosti na Stanfordu nakon dvije godine. Umjesto tehnološkog čarobnjaka, suradnici ga opisuju kao vrhunskog biznismena i prodavača koji posjeduje gotovo nadnaravnu sposobnost uvjeravanja.

​- On je nevjerojatno uvjerljiv. Poput Jedi mentalnih trikova - rekao je za The New Yorker jedan tehnološki direktor koji je radio s Altmanom. - On je jednostavno na drugoj razini.

Najozbiljnije optužbe odnose se na navodni obrazac laganja i manipulacije. Dramatična smjena Altmana u studenom 2023. godine, koju su zaposlenici kasnije prozvali "The Blip", potaknuta je tajnim dopisima koje je tadašnji glavni znanstvenik OpenAI-ja Ilya Sutskever poslao upravnom odboru. U njima je, na temelju prikupljenih dokaza, ustvrdio da Altman "pokazuje dosljedan obrazac... laganja".

Neki od njegovih bivših suradnika otišli su i korak dalje. Jedan član odbora OpenAI-ja navodno ga je nazvao doslovnim "sociopatom". Sličan opis dao je i pokojni programer i aktivist Aaron Swartz, koji je s Altmanom bio u prvoj generaciji inkubatora Y Combinator. Upozorio je prijatelje nedugo prije smrti: "Morate shvatiti da se Samu nikada ne može vjerovati. On je sociopat. Učinio bi bilo što."

​- On nije sputan istinom. Ima dvije osobine koje se gotovo nikad ne vide u istoj osobi. Prva je snažna želja da ugodi ljudima, da se svidi u svakoj interakciji. Druga je gotovo sociopatski nedostatak brige za posljedice koje mogu proizaći iz obmanjivanja nekoga - povjerio se jedan od članova odbora.

Kao primjere navode se situacije poput pregovora s Microsoftom, kada je Altman navodno obmanuo Daria Amodeija, tadašnjeg zaposlenika OpenAI-ja, a danas direktora konkurentske tvrtke Anthropic, oko ključnih sigurnosnih odredbi ugovora. Više direktora iz Microsofta također je opisalo kako je Altman u više navrata kršio ili mijenjao dogovore, narušavajući odnos sa šefom Microsofta Satyom Nadellom.

Sigurnost kao sredstvo za postizanje cilja

Iako je Altman gradio imidž zagovornika sigurne i odgovorne umjetne inteligencije, izvori tvrde da je sigurnost za njega bila tek sredstvo za postizanje ciljeva. Koristio ju je kao "mrkvu" kako bi pridobio zabrinute inženjere, da bi potom prekršio obećanja.

Najbolji primjer je interna "superalignment" ekipa, zadužena za osiguravanje da budući superinteligentni AI sustavi ne naštete čovječanstvu. Timu je javno obećano "20 posto" računalne snage tvrtke, resurs vrijedan više od milijardu dolara. U stvarnosti su, tvrde upućeni, dobili tek jedan do dva posto, i to na najstarijoj i najlošijoj opremi. Istovremeno, Altman je javno pozivao na strogu regulaciju AI-ja, svjedočeći pred američkim Senatom, dok je njegova tvrtka iza kulisa lobirala za razvodnjavanje takvih zakona u Europi i Kaliforniji.