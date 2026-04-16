VIDEO VAR suci na SP-u će imati ove brutalne Hisense televizore. Nove tehnologije dižu ljestvicu

Kineski div Hisense u Zürichu je, u sjedištu FIFA-e, predstavio novu liniju RGB MiniLED televizora za 2026. godinu koja donose nova dostignuća u tehnologiji prikaza, a FIFA i Hisense potvrdili su kako će njihovi novi televizori biti i na svim stadionima kao službeni VAR ekrani. Ova proširena uloga odražava povjerenje FIFA-e u Hisenseovu tehnologiju prikaza, koja će podržavati suce preciznim i visokoučinkovitim ekranima.

Hisense predstavio MiniLED RGB TV | Video: Ivan Hruškovec/24sata

U središtu ekskluzivnog događaja, na kojem je gostovao i legendarni Michael Owen, bila je prezentacija Hisenseove linije RGB MiniLED televizora za 2026., predstavljene pod sloganom "See the unseen game in colour" (Vidite neviđenu igru u bojama). Hisense pozicionira novu liniju kao ključnu prekretnicu u strategiji premium televizora i fokusu na vrhunske vizualne inovacije.

Najnovija generacija RGB MiniLED televizora donosi značajna poboljšanja u točnosti boja, kontroli svjetline i reprodukciji detalja, pružajući prirodnije, živopisnije i impresivnije iskustvo gledanja. Pogoni je procesor Hi-View AI Engine RGB nove generacije, koji u stvarnom vremenu optimizira obradu slike, svjetlinu, kontrast i prikaz pokreta. Dizajnirali su ga za analizu sadržaja po scenama te osigurava iznimnu jasnoću i preciznost i tijekom brzih sportskih akcija.

Foto: Ziga Intihar

Linija za 2026. bit će dostupna u dijagonalama od 55 do 116 inča. Uvode se dvije nove serije, UR8S i UR9S, uz vodeću UX seriju, čime napredna RGB MiniLED tehnologija postaje dostupnija potrošačima diljem svijeta. Televizori također imaju Anti Reflection i Glare Free panel, koji omogućuje ugodno gledanje u različitim uvjetima osvjetljenja.

- Predstavljanje naših RGB MiniLED televizora u Kući FIFA-e snažan je izraz koliko je naše partnerstvo napredovalo. S linijom RGB MiniLED za 2026. donosimo tehnologiju prikaza koja zadovoljava najviše standarde – redefinirajući način na koji navijači doživljavaju nogomet, od svake nijanse boje do svakog ključnog detalja - rekao je Jianmin Han, izvršni direktor Hisense Europe.

- Ovakvi trenuci ne događaju se slučajno. Oni nastaju kada se pravi partneri okupe s pravom vizijom, predanošću izvrsnosti u svakom dodiru i željom za stvaranjem platforme koja inspirira, ujedinjuje i ostavlja trajno nasljeđe daleko izvan posljednjeg sučevog zvižduka - istaknuo je Romy Gai, direktor komercijalnih poslova FIFA-e.

Foto: Ziga Intihar

Partnerstvo FIFA-e i Hisensea traje još od 2017. godine, a sada su potvrdili i da će oni biti službeni dobavljač televizora za pregled VAR snimki te će podržavati suce preciznim i visokoučinkovitim ekranima kako na stadionima, tako i u operativnim okruženjima. Komentirajući razvoj partnerstva i značaj VAR uloge, Candy Pang, globalna direktorica brenda u Hisense Global Commercial Centeru, izjavila je kako je odabir za službenog dobavljača VAR televizora naglasio povjerenje u tehnologiju, gdje su točnost, pouzdanost i performanse ključni.

- Pružit ćemo snažnu podršku VAR sustavu kroz našu najnapredniju tehnologiju prikaza i televizore RGB MiniLED koje danas predstavljamo. Ovi zasloni omogućuju izuzetno bogate, prirodne i precizne boje. Kada VAR suci gledaju snimke utakmica, vide sve jasno i točno onako kako se događa - rekla je.

Foto: Ziga Intihar

Direktor komercijalnih partnerstava FIFA-e, Nick Brown, kaže da je ovo korak naprijed prema osiguravanju iznimne kvalitete slike i preciznosti te da pokazuje kako tehnologija može aktivno podržati i unaprijediti aspekte igre tijekom turnira i kako inovacije u tehnološkom vodstvu mogu napraviti stvarnu razliku u iskustvu navijača, sudaca i momčadi.

- Tijekom protekla dva desetljeća Hisense Grupa prošla je značajnu transformaciju u međunarodnom poslovanju. Od manje od 10 % prihoda iz inozemstva ostvarenih vlastitim brendovima 2006. godine, danas gotovo 90 % međunarodnih prihoda dolazi iz portfelja vlastitih brendova Grupe. Ovaj rast odražava dugoročnu stratešku promjenu prema izgradnji snažnih globalnih brendova, potpomognutu kontinuiranim ulaganjima u tehnologiju, inovacije i velika sportska partnerstva poput FIFA-e i UEFA-e, koja su pomogla jačanju prepoznatljivosti i povjerenja na međunarodnim tržištima - istaknula je Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga Hisense Europe.