Dizajnirao ju je Hrvat: Nova Toyota Yaris stigla u Hrvatsku

Omiljeni gradski auto u novoj je generaciji mnogo napredniji, a suprotno trendu među drugim modelima čak je kraći od prethodnika. Izgleda mnogo dinamičnije, a tako se i vozi

<p>Glavni dizajner novog Yarisa je Mario Majdandžić koji je napravio odličan posao. Europski utjecaj na dizajn se vidi odmah, a ni jedan Yaris nije bio ni približno ovako atraktivan.</p><p>Novi model u dužinu ima 394 cm i čak je jedan centimetar kraći od prethodnika. No osjetno je širi i niži što dodatno potencira dinamičan izgled. Auto je i praktičniji. U kabini ima više mjesta, posebno u širinu, bolja je preglednost, a i pozicija sjedenja.</p><p>Dinamičnom izgledu prilagođen je i ostatak auta. Konstrukcija je mnogo kruća, ovjes napredniji, težište niže, a upravljač izravniji... Sve ovo znatno doprinosi boljem, dinamičnijem osjećaju u vožnji. I na komforu se poradilo. Buka je osjetno smanjena, kao i vibracije.</p><p>Za pogon su zadužena dva benzinca i hibrid. Benzinci razvijaju 72 i 125 KS, a najatraktivnija opcija je hibrid sa 116 KS. On je potpuno prerađen. Sada se bazira na 1,5-litrenom motoru s tri cilindra, ima moćniju bateriju i snažniji električnim motor od 79 KS. Tako može mnogo više i češće voziti na struju i to čak do 130 km/h. Unatoč svemu tome i električni motor i baterija su lakši i manji nego do sada. </p><p>Potrošnja Yarisa s hibridnim sustavom je samo 3,7 l/100 km (WLTP), a ubrzanja vrlo dobra. Do 100 km/h hibridni Yaris stiže za 9,7 sekundi,maksimalna brzina je 175 km/h a i međuubrzanja su mnogo bolja nego do sada. </p><p>Yaris je također prepun tehnologije. Jedini u klasi nudi head-up zaslon dijagonale 10 inča, središnji zračni jastuk između vozača i suvozača i vrlo napredne sustave za pomoć u vožnji.</p><p>Cijena osnovnog modela s benzincem od 72 KS je 106.800 kn, a osnovni hibrid košta od 130.900 kuna. Nudi se čak sedam razina opreme, od kojih je jedna, Premiere, namijenjena samo za prve modele u prodaji. Prodaja u Hrvatskoj je počela ovog tjedna, a za početak Toyota nudi povoljne i atraktivne načine financiranja putem leasinga. Do kraja godine u Hrvatskoj planiraju prodati 600 novih Yarisa. </p>