Djeca ne znaju gledati na sat s kazaljkama, pa ih miču iz škola

Neke britanske škole odlučile su izbaciti klasične satove s kazaljkama iz ispitnih dvorana, jer djeca ne znaju gledati na sat, piše Telegraph. Malcom Trobe iz sindikata učitelja rekao je kako su počeli ugrađivati digitalne satove u školama nakon što su se đaci žalili da ne znaju koliko je sati.

- Neizbježno je da će škole pokušati napraviti sve kako bi djeca bila što opuštenija. Korištenje digitalnih satova u stvari ima i veliku prednost u ispitnim dvoranama jer je puno teže pogriješiti sa digitalnim satom kad radite protiv vremena - rekao je Trobe. Dodaje kako su današnje generacije djece naviknute na digitalni prikaz vremena na svojim telefonima i telefonima te kako je gotovo sve što ih okružuje digitalno.

True. We installed digital clocks in the exam hall ... — Mrs Keenan (@MrsKeenan100) March 13, 2018

Neki ravnatelji škola komentirali su kako su se na to odlučili kad su uočili da se djeca muče sa satovima iako se pretpostavlja da je to stvar koju su usvojili.

- Možda je i malo tužno da djeca koja idu na sljedeću fazu školovanja ne znaju gledati na sat - rekao je Trobe.

Naravno, ovo je izazvalo i lavinu online reakcija ljudi kojima je potpuno neshvatljivo da je djeci to postalo problem.

Big mistake. Analog clocks are usually childrens first exposure to fractions and are important in later thinking in relationship to understanding pie graphs and later becoming comfortable with statistics. This is only my opinion. — BrAd Bettencourt (@BrAdBettencour1) May 4, 2018

Even if you never have seen an analog clock before, you should know how to read and tell time and be able to figure it out. — 🔮 (@amakainc) May 4, 2018

Your kid can’t tell time on an analog clock trust me it’s not the schools fault. — mildly melanated (@HeyMissNona) May 3, 2018

No, ovo nije jedini problem koji donosi tehnologija. Pedijatri su tako upozorili i na to kako djeci postaje teže držati olovke zbog korištenja tehnologije.

- Da bi mogli zahvatiti olovku i koristiti se njome, trebate imati snažnu kontrolu nad mišićima u prstu. Djeci treba dati dovoljno prilike da razviju te vještine - rekla je pedijatrica Sally Payne.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.