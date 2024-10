'Djeca su nam bila iseljena 3,5 godine, a sad nam u premalu zgradu dovode drugu gimnaziju'

Mi roditelji zaprepašteni smo i šokirani ovakvom odlukom, iako je i Školski odbor jednoglasno odlučio da se ne slaže s njom, a i mi smo na sastanku u Gradskom uredu za obrazovanje iznijeli argumenti zašto to nije dobro. Pa ipak, u utorak smo mailom dobili službeno obavijest kako će se u Gimnaziju Tituša Brezovačkog preseliti XVIII. gimnazija i to već kroz tri tjedna, kaže nam Tea Švaljek Krešić, predsjednica Vijeća roditelja u Titušu.

Zgrada gimnazije Tituša Brezovačkog, smještena na zagrebačkom Gornjem Gradu gotovo četiri godine bila je u temeljitoj konstrukcijskoj obnovi nakon potresa. Učenici i nastavnici su od 2021. do 2024. bili preseljeni u II. gimnaziju u Novom Zagrebu. Tek u drugom polugodištu prošle školske godine vratili su se u svoju zgradu, s jednosmjenskom nastavom. Dok su išli u Novi Zagreb, imali su nastavu u dvije smjene, skraćene satove itd. Sad će situacija biti još i gora, upozoravaju roditelji, a Grad ne uvažava naše stavove.

Kako neslužbeno saznajemo, preseljenje je već dogovoreno, učenici XVIII. gimnazije (slika dole) na nastavu u Tituš dolaze u ponedjeljak 4. studenog.

Zagreb: Zgrada XVIII. gimnazija i Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Nema dovoljno prostora'

- Izrazita je netransparentnost GU prema roditeljima i učenicima. Postupaju kao da roditelji nisu zainteresirana strana u svemu ovome, a djeca će nam itekako biti zakinuta. Zgrada Gimnazije Tituša Brezovačkog jednostavno nije dovoljno velika. To je povijesno zaštićeno dobro, no ona ima tek 17 učionica, bez, primjerice, dodatne sportske dvorane ili dvije zbornice. Naših učenika ima oko 430, učenika XVIII. gimnazije je oko 370. Pritom, to je jezična gimnazija gdje učenici imaju razdvojenu nastavu za različite jezike, znači, trebat će posebne razrede. Ići će u dvije smjene, no što je s dodatnom i dopunskom nastavom, pripremama za maturu za obje škole, to se sve odvijalo u drugoj smjeni? Zar je ovo zaista bilo jedino rješenje - pita Tea Švaljek Krešić.

Roditelji traže da im se na uvi da analiza i evauacija po kojoj je upravo Tituš optimalan izbor za preseljenje učenika XVIII. gimnazije. Rečeno im je kako se Grad vodio po principima blizine škole i da škola dosad nije bila domaćin učenicima druge škole. No zanemarili su činjenicu da su Titušani već odradili staž kao gostujuća škola.

'Tražimo da uvaže naše argumente'

- Ne pristajemo na ocjene da smo razmaženi roditelji i da nemamo empatije, već iznosimo argumente i tražimo da nas se uvaži. Tituš ima oko 3000 četvornih metara i nije adekvatna za ovu situaciju. Da ne govorimo o tome da smo neslužbene vijesti u početku dobivali preko učenika, iz medija... - ističe predsjednica Vijeća roditelja.

Tea Švaljek Krešić i drugi roditelji u četvrtak će ispred zagrebačkog Gradskog poglavarstva održati konferenciju za novinare kako bi upozorili na situaciju.

'Više od 30 škola bile su domaćini'

Iz Gradskog ureda za obrazovanje odgovaraju kako na zgradi XVIII. gimnazije počinje obnova objekta koja bi trebala trajati oko godinu dana. Za to vrijeme učenici će ići u Tituša.

- Odluka o premještaju donesena je temeljem analize brojčanih podataka (XVIII. gimnazija ima 60 učenika manje nego Gimnazija Tituš Brezovački), lokacijske dostupnosti, pedagoških specifičnosti i prostornih kapaciteta, odnosno potreba obiju ustanova. Ravnatelji obje ustanove prije donošenja odluke održali su niz sastanaka i razgovora, provjera prostorija i uvjeta u školi, te su zajedno sa satničarima detaljno analizirali rasporede sati i prostorne i organizacijske potrebe svojih ustanova - navode.

- Slično ovoj selidbi, upravo učenicima i nastavnicima Gimnazije Tituša Brezovačkog 2020. godine nastavak rada omogućila je druga zagrebačka srednja škola. Ističemo da je u proteklih nekoliko godina više od 30 škola bilo domaćin školama oštećenima u potresu, odnosno, školama u rekonstrukciji, te je u svakome od tih slučaja izabrana najbolja opcija za domaćina sukladno gornjim kriterijima. U slučaju Gimnazije Tituša Brezovačkog i njihove škole-domaćina, nastava se odvijala neometano, bez ikakvih poteškoća. Tijekom boravka učenika i nastavnika u zajedničkom prostoru obje su ustanove zadržale visoku razinu kvalitete rada, što najbolje dokazuje činjenica da tijekom proteklih godina u objema ustanovama nije došlo niti do smanjenja broja učenika niti broja razrednih odjela - navode u GU za obrazovanje.

Kažu i kako su se analize i razgovori intenzivirali početkom godine, te da je posljednji u nizu sastanaka održan 30. kolovoza. Prije desetak dana završen je rok za žalbu na odabir izvođača te se očekuje potpisivanje ugovora za radove.

'Neće biti oštećeni'

- Ističemo da učenici Gimnazije Tituša Brezovačkog premještajem XVIII. gimnazije u njihov objekt, baš kao u nijednoj drugoj situaciji privremenog izmještanja, neće biti oštećeni za kvalitetu rada, već će promijeniti model smjenskog rada. Ovo je slučaj i u nekim drugim srednjim školama koje dijele objekte (npr. četiri gimnazije u Križanićevoj ulici), usklađujući modele organizacije redovne, izborne i fakultativne nastave te se njihov odgojno-obrazovni rad odvija bez ikakvih poteškoća - kažu u Gradskom uredu.

Smatraju kako će se Gimnazija Tituša Brezovačkog, temeljem pozitivnih iskustava iz prethodnih godina, "iskazati solidarnošću, biti dobar domaćin partnerskoj školi te u zajedništvu sa zaposlenicima XVIII. gimnazije uspješno odgovoriti na sve pedagoške, organizacijske i druge izazove".

- Prošli je tjedan u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade održan i sastanak s predstavnicima vijeća roditelja Gimnazije Tituša Brezovačkog na kojem su roditelji detaljno upoznati s kriterijima odabira škole te planovima i rokovima realizacije - zaključuju.