Do utorka svi na praznicima, očekuju se i prve online ocjene

Veliki petak je početak uskršnjih praznika koji će za većinu školaraca u Hrvatskoj biti i jedini praznici do ljeta, zbog odrađivanja dana štrajka. Neke će škole imati i uobičajenih tjedan dana proljetnih praznika, no to ovisi i o modelu provođenja praznika koji su županije preuzele.

Podsjetimo, nastava se nastavlja u utorak, a otad počinje i ocjenjivanje učenika. Iako je Ministarstvo objavilo opširne upute za ocjenjivanje, mnogi su zabrinuti te upozoravaju kako je nemoguće dijeliti ocjene u uvjetima koji nisu jednaki za sve. Neka djeca, kako saznajemo, ni nakon mjesec dana nemaju tablete ili kompjutere, neki rade isključivo putem pisanih zadataka i dopisivanja, dok su drugi već odavno prešli i na video-konferencije. Osim toga, roditelji upozoravaju i kako se učenicima u višim razredima i u srednjoj već najavljuju brojna ispitivanja. Naime, nema nikakvog načina da se provjeri prilagođavaju se nastavnici izvanrednoj situaciji u kojoj se nalazimo, ističu mnogi.

Ministarstvo također zasad nema odgovora na pitanje hoće li škola na daljinu trajati do kraja nastavne godine. Ministrica Blaženka Divjak je najavila kako će u utorak, 14. travnja, voditi videokonferenciju s europskim ministrima zdravstva "o implikacijama koronavirusa (COVID-19) na obrazovanje i osposobljavanje".

- S obzirom na to da se bliži kraj školske godine, jedno je od ključnih pitanja o kojima će razgovarati ministri kako u ovoj situaciji osigurati kontinuitet vrednovanja i ocjenjivanja, pri čemu je od posebne važnosti pitanje organizacije završnih ispita, odnosno matura. Navedeno se veže i uz pitanje trajanja školske i akademske godine te potrebe za njezinim eventualnim produžetkom, kao i uz pitanje upisa na više razine obrazovanja - navodi se u priopćenju ministarstva.

