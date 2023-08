Dobro su ga preklopili: Isprobali smo Motorolin Razr 40 Ultra

Preklopni telefoni sve snažnije ulaze u mainstream, a čini se da nas čeka i uzbudljiva jesen. Nakon što je konkurenciju zakuhao Samsung novim Flip i Fold modelima, Honor je najavio da će na sajmu IFA u Berlinu predstaviti nove uređaje, a jedan od najzanimljivijih ovog ljeta svakako je Motorolin Razr 40 Ultra koji smo testirali nedavno.

Prvo što ćete kod njega uočiti je ogromni vanjski zaslon koji mu je i jedan od najvećih aduta. Samsungov Flip 5 također je nedavno predstavljen sa sličnim zaslonom, što je očito smjer koji nas čeka i kod drugih proizvođača. Za razliku od ‘preklopnjaka’ koji se rastvaraju u tablet, ovakvi ‘flip’ preklopni telefoni izgledaju i ponašaju se kao obični telefoni, a kad ih zaklopimo imaju retro šarm onih starih mobitela, uz bonus doživljaj kad nekome možeš zaklopiti telefon.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako u imenu ima britvu, Razr 40 Ultra je prilično uglađen telefon, zaobljenih rubova koji izgleda jako privlačno i djeluje jako tanko. Debljina mu je 7 mm kad je rasklopljen i 15,1 kad je sklopljen, a ono što će se svima svidjeti je i da su obje strane sljubljene, odnosno nema proreza između ekrana. To su u Motoroli uspjeli zahvaljujući novom dizajnu šarke u kojoj se savija ekran. Osim što je uređaj tanak, u Motoroli su kamere 'ugurali' u kućište pa ne strše van u nekom nezgrapnom bloku, već leže gotovo u ravnini s vanjskim ekranom. Što će biti praktično kad nosite telefon pa neće zapinjati po džepovima. Telefoni u crnoj i plavoj varijanti dolaze s donjim dijelom koji štiti Victus staklo, dok efektna Viva Magenta boja ima vegansku kožu, a svi su telefoni s aluminijskim okvirom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Obrubi oko ekrana prilično su tanki, a s desne strane, odmah iznad šarke, nalaze se tipke za glasnoću i uključivanje, koja služi i kao senzor otiska prsta. Na dnu je USB-C i jedan zvučnik, dok je drugi na vrhu, a imaju i Dolby Atmos podršku. Kućište dolazi s IP52 oznakom, što znači određenu zaštitu od prašine i prskanja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Razr 40 Ultra dolazi sa glavnim ekranom dijagonale 6,9 inča, a radi se o LTPO OLED panelu rezolucije 2640x1080 piksela. Treba istaknuti da podržava HDR10+, 10 bitnu boju te osvježenje do 165 Hz te je ovo jedan od ekrana s najbržim osvježenjem danas, kad uključite dinamičko osvježavanje slike. U odnosu na lanjski model rezolucija je nešto bolja, a kvaliteta prikaza je odlična za preklopni ekran. Plastični film koji štiti ekran obožavat će vaše otiske prstiju, a cijeli ekran jako lako se uprlja i pod raznim kutevima to i ne izgleda baš elegantno. Uz to, prsti po tom plastičnom filmu ne ‘klize’ kao po staklu, no nije to stvar koja posebno smeta u korištenju. Ono što treba istaknuti, zahvaljujući dizajnu šarke, nabor na sredini ekrana jedva je vidljiv i u svakodnevnom korištenju nećete ni razmišljati da imate preklopni telefon, naravno dok ga ne sklopite.

A kad ga sklopite, ogroman dio radnji na telefonu možete napraviti i na vanjskom ekranu, kojem je dijagonala impresivnih 3,6 inča, a radi se o AMOLED panelu. U Motoroli su ga odlično rastegnuli prema svim rubovima, ali i sjajno okružili oko dvostrukih kamera. Motorola je doradila softver za taj vanjski ekran i nizu elemenata poput notifikacija, postavki, kalendara, vremena i Spotifya možete jednostavno pristupiti bez da otvarate telefon. No, taj se ekran pokazao vrlo praktičnim i za brzopotezno odgovaranje na poruke, ali i snalaženje na Googleovim kartama. A da ne govorimo o kameri. Kao što smo već vidjeli kod telefona ovog formata, snimanje selfija je iznimno jednostavno, a kameru možete držati u ruci i kao kamkorder, za one koji se još sjećaju takvih kamera. Uz to, u Motoroli su dodali i mini igre koje možete zaigrati na tom vanjskom ekranu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao što smo istaknuli, Razr 40 Ultra ima dvostruku glavnu kameru, koja će u praksi biti tu za veliku većinu svih vaših fotografija, pa i selfija. Radi se o glavnoj kameri od 12 mpx s f/1,5 blendom te 13 mpx širokokutnoj kameri koja služi i kao makro leća. Zahvaljujući ovakvom rasporedu kamera i činjenici da vanjski ekran možete koristiti kao tražilo, možete dobiti i prilično atraktivne fotografije iz raznih kuteva. Noćne fotografije također su pune detalja zahvaljujući f/1,5 blendi. S unutarnje strane nalazi se i selfie kamera od 32 megapiksela koja će također zadovoljiti kod videopoziva, ako ne želite koristiti vanjsku kameru.

Što se softvera tiče, sve je tu prilično čisto i jednostavno, bez previše zahvata u Android, s nekoliko Motorolinih aplikacija i značajki. Ono što bi bilo dobro, je više optimizacija za aplikacije kad imate telefon rastvoren pod određenim kutom.

Motorola se odlučila za Snapdragon 8+ Gen1, koji je i dalje iznimno moćan čipset, uz koji ćete teško naći aplikacije koje su mu izazov. Sve radi iznimno brzo i uglađeno, a tu je i 8/256 GB memorije. Učinkoviti čipset je i štedljiv prema bateriji, a telefon dolazi s baterijom od 3800 mAh koja podržava 30W punjenje te bežično punjenje. Uz neko standardno korištenje, možete komotno računati da će telefon izgurati kroz cijeli dan, ali i da ćete imati struje za sljedeće jutro. Naravno, puno fotografiranja, surfanja i društvenih mreža to će puno brže načeti, no tijekom nekoliko dana s telefonom, baterija je bila prilično uvjerljiva kroz cjelodnevno korištenje.