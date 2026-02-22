Ovca Dolly je 90 ih bila trenutak kad je kloniranje iz laboratorija prešlo u pop kulturu. Danas je to puno normalnije: kloniraju se kućni ljubimci, vrijedna uzgojna grla, a tehnologija se koristi i u projektima spašavanja ugroženih vrsta.
Dolly je bila svjetsko čudo, što sve danas kloniramo?
Kad je ovca Dolly 1996. postala prva uspješno klonirana životinja iz odrasle stanice, svijet je to doživio kao prekretnicu i simbol novog razdoblja biotehnologije. U tom trenutku kloniranje je zvučalo kao nešto što ćemo gledati jednom u sto godina, a danas je to komercijalna usluga, alat za očuvanje vrste i tehnika koja se koristi u razvoju medicinskih rješenja. I dalje je složeno, skupo i s ograničenim uspjehom, ali više nije egzotika koja se radi samo u velikim institutima.
Najvidljiviji primjer su kućni ljubimci. U SAD-u postoje tvrtke koje nude kloniranje pasa i mačaka, a cijene se kreću oko 50.000 dolara za psa ili mačku, uz višemjesečno čekanje, prema podacima samih pružatelja usluge i veterinarskih izvora. Jasno je da klon nije ‘ista životinja’ u smislu osobnosti, odnosno genetika je ista, ali navike, strahovi i ‘kemija’ s vlasnikom nastaju kroz život. Zato dio stručnjaka i dalje upozorava na etička i welfare pitanja, jer postupak uključuje više embrija, surogat majke i veći broj neuspjelih pokušaja.
Druga velika grana je uzgoj, posebno kod vrijednih grla i sportskih životinja. Ako imate životinju s iznimnim osobinama, kloniranje je način da se taj genetski paket sačuva i ponovi. U praksi se klonovi često koriste kao ‘genetske kopije’ za daljnje parenje, dok potomstvo nastaje normalnom reprodukcijom. Regulatorno, pristupi se razlikuju. Američka FDA je još ranije zaključila da su meso i mlijeko od kloniranih krava, svinja i koza, kao i njihovog potomstva, sigurni za prehranu. U EU se, pak, kloniranje za hranu godinama politčki i etički natezalo, a naglasak je često bio na dobrobiti životinja, ne toliko na sigurnosti hrane.
Treća, možda i najzanimljivija priča je očuvanje prirode. Kloniranje se koristi kako bi se u populaciju vratila genetska raznolikost koja je izgubljena, primjerice kad su sve današnje jedinke potomci vrlo malog broja predaka. Primjer su crnonoge kune u SAD-u: nakon kloniranja prve jedinke 2020., timovi su nastavili rad, a kasnije su došli i novi klonovi, s ciljem da se ‘stare’ gene ponovno uvede u uzgojni program. Slična ideja stoji i iza kloniranja Prževaljskijevog konja, gdje se nastoji vratiti izgubljena varijanta genetike iz davno pohranjenih uzoraka.
I onda dolazi medicina, gdje se pojam ‘kloniranja’ često miješa s genetskim uređivanjem, ali u praksi se tehnike spajaju. Kod razvoja svinjskih organa za transplantacije, znanstvenici najprije uređuju stanice, a zatim se te stanice koriste kako bi se dobile životinje s istim, ciljanim promjenama, što je ključno za ponovljivost i sigurnost. Upravo zato se u zadnje vrijeme sve više govori o kloniranju kao o ‘proizvodnji’ standardiziranih bioloških modela, a manje kao o senzaciji.
Na kraju, vrijedi spomenuti i najrašireniji oblik kloniranja koji rijetko tako zovemo: biljke. Velik dio sadnica u hortikulturi i poljoprivredi nastaje postupcima poput mikropropagacije, gdje se iz malog komadića tkiva dobije velik broj genetski istih biljaka, brzo i u kontroliranim uvjetima. To je ‘tiha’ svakodnevica kloniranja koju već desetljećima koristimo bez velikih rasprava.
