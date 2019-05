Dronovi će nadzirati more kod Zadra da spriječe zagađivanje

Zadarski akvatorij uskoro će nadzirati dronovi kako bi se spriječilo onečišćenje mora, najavljeno je u srijedu u Zadru na konferenciji projekta PEPSEA, vrijednog 2,9 milijuna kuna, kojim se želi povećati stupanj zaštite Jadranskog mora i obale od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora te zaštititi stanovništvo.

Projekt PEPSEA (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution) potreban je zbog sve većeg pomorskog prometa zbog rastućeg turizma i trgovine, nepostojanja jedinstvenog sustava za pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja i podizanja svijesti stanovništva o održivom korištenju pomorskog dobra.

Voditeljica tog projekta Ivana Štulina je rekla da bi on trebao uspostaviti intervencijski sustav izrađen prema potrebi svake lokacije, primjenljivu tehnologiju i na ostala geomorfološka područja, transfer znanja i vještina te mogućnost korištenja nabavljene opreme za krizne situacije.

U sklopu projekta, vrijednog 2,9 milijuna eura, koji će se financirati iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, nabavit će se dronovi kojima će se nadzirati zadarski arhipelag. Oprema će biti na raspolaganju Operativnom centru Zadarske županije, a njome će se moći koristiti i u drugim kriznim situacijama prema procjeni mjerodavnih centara.

Projekt će se provoditi do 2020. godine s osam partnera iz Hrvatske i Italije, a ogledna mjesta su zadarski, šibenski i splitski kanal te venecijanska laguna.