Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Rok za predaju ponuda je 6. ožujka 2026. do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda isti je dan u 11:30 u garaži Ministarstva u Novskoj ulici u Zagrebu. Vozila se mogu pogledati 16. veljače 2026., dio u garaži Ministarstva, a dio na parkingu zgrade Vjesnika
Mercedes S 500 Coupe Početna cijena 47.000,00 EUR, godište 2014. | Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
