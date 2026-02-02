Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Rok za predaju ponuda je 6. ožujka 2026. do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda isti je dan u 11:30 u garaži Ministarstva u Novskoj ulici u Zagrebu. Vozila se mogu pogledati 16. veljače 2026., dio u garaži Ministarstva, a dio na parkingu zgrade Vjesnika
Mercedes S 500 Coupe
Početna cijena 47.000,00 EUR, godište 2014.
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Audi A4 1.8 T Quattro, 2005., početna cijena 200,85 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Audi A4 2.0 TFSI Quattro, 2005., početna cijena 315,97 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
BMW Serija 3 318d Adventage, 2008., početna cijena 2.489,56 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Hyundai Elantra 1.6 Classic GL, 2002., početna cijena 159,12 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Opel Vectra 1.9 CDTI Elegance, 2008., početna cijena 195,65 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Renault Espace 2.2 dCi Privilege, 2002., početna cijena 225,81 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Škoda Octavia 1.6 Ambiente, 2007., početna cijena 1.326,20 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Kawasaki Ninja ZX 7R 750, 1998., početna cijena 1.507,06 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Audi A6 3.0 TDI Quattro, 2006., početna cijena 5.000,00 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
BMW 535d xDrive Luxury Line, 2013., početna cijena 11.391,85 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
BMW 730d xDrive, 2016., početna cijena 16.500,00 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Mercedes SL 280, 2008., početna cijena 22.500,00 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Triumph Tiger 800 XCA, 2019., početna cijena 8.500,00 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI, 2020., početna cijena 1.250,00 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Audi A4 2.0 TDI, 2011., početna cijena 3.675,40 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Audi A4 2.7 TDI S line, 2007., početna cijena 347,93 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Audi A6 3.0 TDI quattro Business, 2006., početna cijena 943,28 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Alfa Romeo 156 1.8, 2002., početna cijena 183,95 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
BMW Serija 3 320d, 2009., početna cijena 2.367,09 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
BMW X3 20d xDrive, 2006., početna cijena 1.033,29 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi CDX, 2007., početna cijena 176,15 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Fiat Ducato 2.3 JTD Panorama, 2008., početna cijena 1.671,98 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend, 2006., početna cijena 195,00 EUR
| Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine