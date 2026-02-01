'OŽIVLJENE' AUTO LEGENDE FOTOGALERIJA Retro je opet 'in': Ovo je 25 električnih auta koji vraćaju stare legende...

Retro dizajn se vratio na velika vrata, a elektrifikacija ga je samo pogurala: proizvođači sve češće uzimaju stare ikone i pretvaraju ih u moderne EV-ove. Neki su već na cestama, neki su najavljeni, a dio ih još kruži kao koncept ili glasina. U ovoj galeriji izdvojili smo 25 najzanimljivijih ‘retro na struju’ modela, od povratka Renaulta 5 do novog Micre i Volkswagenovog ID. Buzza.