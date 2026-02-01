FOTOGALERIJA Retro je opet 'in': Ovo je 25 električnih auta koji vraćaju stare legende...

Retro dizajn se vratio na velika vrata, a elektrifikacija ga je samo pogurala: proizvođači sve češće uzimaju stare ikone i pretvaraju ih u moderne EV-ove. Neki su već na cestama, neki su najavljeni, a dio ih još kruži kao koncept ili glasina. U ovoj galeriji izdvojili smo 25 najzanimljivijih ‘retro na struju’ modela, od povratka Renaulta 5 do novog Micre i Volkswagenovog ID. Buzza.
Citroën 2CV
Ideja o povratku 2CV-a kruži kroz medijske napise, često uz spominjanje obljetnice i pozicioniranja kao pristupačnog retro EV-a. Za sada to nije ‘službeno vani’ kao gotov proizvod, pa ga treba tretirati kao glasinu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Scout Traveler i Terra
Scout se otvoreno poziva na originalni Scout kao ikonu, a novi Traveler/Terra su zamišljeni kao moderna EV reinkarnacija tog duha. Projekt ima službenu prezentaciju i komunikaciju, ali rokovi i finalne specifikacije su i dalje stvar ‘kako će završiti na tržištu’.
| Foto: ScoutEV
Slate pickup
Slate se u ovakvim listama pojavljuje kao primjer ‘radnog’ retro pristupa: jednostavno, utilitarno, bez luksuza. No oko ovog tipa projekata često ima više rendera nego realnih rokova, pa ga vrijedi držati pod ‘čekamo’.
| Foto: SlateAuto
E-Legend EL1
EL1 je praktički ‘električni hommage’ Audi Quattru, s idejom da retro performanse mogu živjeti i bez benzina. Ovo je zasad u sferi manjih serija i ambicije, a ne masovne proizvodnje.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Alpine A110 na struju
Alpine želi zadržati A110 kao lagani sportski simbol, ali elektrifikacija je neminovna tema i u tom segmentu. Ako uspiju zadržati ‘lagano i zabavno’, ovo bi mogao biti jedan od boljih retro sportskih EV-ova.
| Foto: alpinecars.com
BMW i3 ‘povratak’
BMW očito želi opet imati ‘prepoznatljiv’ električni kompakt, a priča oko nove generacije u retro smjeru kruži već neko vrijeme. Ovo je zasad više kategorija ‘čekamo detalje’ nego ‘spremno za salon’, ali smjer je jasan.
| Foto: Marko Prpić/PIXSELL/HNK Gorica
Renault Twingo E-Tech
Twingo se vraća kao mali električni gradski auto koji igra na prepoznatljiv karakter originala. Renault ga gura kao dio nove male EV ofenzive i dizajnom se svjesno oslanja na ‘simpatično’ lice starog Twinga.
| Foto: Renault
Jeep Recon
Recon je Jeepov ‘strujni Wrangler vibe’, s naglaskom na off-road identitet, ali u potpuno električnoj formi. Jeep ga vodi kao model za 2026. i već ga aktivno najavljuje i otvara liste interesa.
| Foto: Jeep
MW Motors Luka
Luka izgleda kao da je iskočio iz šezdesetih: mali coupe, jednostavne linije i retro proporcije, ali s električnim pogonom. To je tipičan primjer kako mali proizvođači mogu živjeti od nostalgije i stila.
| Foto: MW Motors
Nyobolt EV
Nyobolt gura priču oko ultra brzog punjenja i baterijske tehnologije, a oblikom cilja na ‘old-school’ sportski feeling, umjesto futurizma. Ovo je više tehnološka demonstracija nego gotov ‘salon’ proizvod, ali baš zato je zanimljivo pratiti.
| Foto: nyobolt
Nissan Micra EV
Micra se vraća kao čistokrvni EV za Europu, s dizajnom koji namiguje starijim generacijama, ali i modernim ‘connected’ paketom. Nissan je službeno potvrdio povratak Micre u B segmentu kao električnog modela.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Fiat Grande Panda
Grande Panda koristi ime i dizajnerske fore originalne Pande, ali u modernijem, obiteljskijem paketu, uz opciju električne izvedbe. Fiat očito računa na nostalgiju, ali i na to da auto mora biti praktičan za 2026.
| Foto: Fiat
Renault 4 E-Tech
Renault 4 se vraća kao praktičniji, ‘volumen’ orijentiran brat Renaulta 5, s jasnim pozivom na originalni R4. Ideja je ista: jednostavan, svestran auto za svaki dan, samo sada kao EV.
| Foto: Renault
Mika Meon
Meon ide na ‘beach buggy’ nostalgiju i laganu konstrukciju, kao moderni odgovor na dune buggy scenu šezdesetih. To je više boutique priča nego masovni auto, ali retro EV val danas ima i takve ‘igračke’.
| Foto: Mika Meon
Renault 5 E-Tech (potvrđeno)
Renault 5 je možda i najčišći ‘retro done right’ primjer: prepoznatljive linije, ali bez osjećaja da gledate kopiju iz muzeja. Renault ga gura kao veliki europski EV povratak ikone, i to se vidi na svakoj fotki i detalju.
| Foto: Renault
Dodge Charger Daytona
Charger je dobio električnu reinkarnaciju i pokušava zadržati ‘muscle’ identitet u EV formi, uključujući agresivan izgled i naglasak na performanse. To je retro više po imenu i stavu nego po kopiranju linija, ali poveznica s klasičnim Chargerom je namjerna.
| Foto: Dodge
Microlino Microlino je moderni ‘bubble car’ koji očito vuče inspiraciju iz Isette, s prednjim otvaranjem i mikro dimenzijama za grad. Nije za autocestu kao primarna ideja, ali je zato savršen poster-child retro električne urbane mobilnosti.
| Foto: Microlino
Ora Ballet Cat Ako ste ikad htjeli ‘električnu Bubu’, Ora je otišla najdalje u tom smjeru, toliko da je usporedba s Beetleom neizbježna. Nije europski mainstream, ali je dobar primjer koliko je retro val globalan.
| Foto: Wikipedia
Honda e
Honda e je bio jedan od najljepših retro EV-ova zadnjih godina, otvoreno inspiriran ranim Civicima, ali nije doživio dug životni vijek na tržištu. Svejedno, ostaje primjer kako retro može izgledati moderno, bez kiča.
| Foto: Volkswagen
Fiat Topolino
Topolino je još manji, više ‘mikromobilnost’ nego klasičan auto, ali dizajnom namiguje starim Fiatima i ‘ljetnim’ izvedbama bez puno filozofije. Ako vam je 500e previše ‘auto’, Topolino ide na čistu nostalgiju i praktičnost po gradu.
| Foto: honda
Fiat 500e
Mali Fiat 500 je već jednom vraćen kao retro hit, a 500e je taj recept prebacio na baterije i postao gradski EV koji se prodaje kao ‘slatki klasik za novo doba’. U pozadini je ista fora kao i kod originala: maksimalno simpatično, minimalno komplicirano.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Mini Electric
Mini je elektrifikaciju testirao još s ‘Mini E’ eksperimentom, a danas je električni Cooper punokrvni serijski model koji i dalje igra na kartu legendarnog ‘karting’ osjećaja. Inspiracija je jasna: originalni Mini i njegov ‘kutijasti’ šarm, samo s modernom tehnikom
| Foto: MINI
Novi Yugo
Yugo je službeno najavio comeback i pokazao prvi pogled na novi koncept, s planom da mali hatchback dođe do proizvodnje oko 2027. Retro je ovdje cijela poanta, jer bez nostalgije Yugo nema priču.
| Foto: YugoAutomobile
