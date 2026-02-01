Obavijesti

'OŽIVLJENE' AUTO LEGENDE

FOTOGALERIJA Retro je opet 'in': Ovo je 25 električnih auta koji vraćaju stare legende...

Retro dizajn se vratio na velika vrata, a elektrifikacija ga je samo pogurala: proizvođači sve češće uzimaju stare ikone i pretvaraju ih u moderne EV-ove. Neki su već na cestama, neki su najavljeni, a dio ih još kruži kao koncept ili glasina. U ovoj galeriji izdvojili smo 25 najzanimljivijih ‘retro na struju’ modela, od povratka Renaulta 5 do novog Micre i Volkswagenovog ID. Buzza.
Citroën 2CV Ideja o povratku 2CV-a kruži kroz medijske napise, često uz spominjanje obljetnice i pozicioniranja kao pristupačnog retro EV-a. Za sada to nije ‘službeno vani’ kao gotov proizvod, pa ga treba tretirati kao glasinu. | Foto: Youtube/Screenshoot
Citroën 2CV Ideja o povratku 2CV-a kruži kroz medijske napise, često uz spominjanje obljetnice i pozicioniranja kao pristupačnog retro EV-a. Za sada to nije ‘službeno vani’ kao gotov proizvod, pa ga treba tretirati kao glasinu. | Foto: Youtube/Screenshoot
