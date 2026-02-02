Tvorci GTA i šef Rockstara spominju se u Epstein fileovima

U dokumentima koji se ovih dana dijele kao dio novi val takozvanih ‘Epstein files’ pojavila su se imena Sam Houser i Leslie Benzies, uz spominjanje Rockstara i njegove podružnice Rockstar North.

Prema tekstu koji kruži, imena se nalaze unutar maila u kojem autorica navodi dugi popis osoba koje bi, kako piše, u budućnosti dodala na svoju ‘listu osobnih svjedoka’. U istom odlomku iznosi i ozbiljne optužbe na račun Benziesa, dok se Houser spominje kao netko tko je, prema njenim riječima, znao za dio događaja dok je bila u vezi s Benziesom. Sam Hauser je uz brata Dana osnivač Rockstar studija, dok je Leslie Benzies jedan od producenata koji su radili, između ostalog, i na GTA V. S obzirom na nedavno odstupanje Dana Housera iz Rockstara, odmah se povlače poveznice sa sada objavljenim podacima, te se sumnja da je upravo to razlog raskola između njih, za što također nema nikakve potvrde.

Važno je naglasiti da je riječ o navodima iz osobne poruke u sklopu objavljene dokumentacije, a ne o sudski utvrđenim činjenicama ili optužnici. U istom ‘witness list’ dijelu nabrojena su i brojna druga poznata imena iz politike i medija, često bez ikakvog dodatnog objašnjenja, što je i razlog zašto dio medija sve opisuje kao neprovjerene tvrdnje.

Za sada nema službenih reakcija ni od Housera ni od Benziesa, a javno se nije oglasio ni studio. Online rasprava se zato uglavnom vrti oko pitanja što uopće znači biti ‘spomenut u dokumentu’, odnosno koliko je takav zapis relevantan bez dodatnih dokaza i formalnih postupaka.

Ako se pojave službena pojašnjenja ili dodatni dokumenti koji mijenjaju sliku, tek tada će biti jasnije ima li priča ikakvu težinu izvan viralnih objava i citiranja jednog odlomka.