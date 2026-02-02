Obavijesti

Tech

Komentari 0
VODEĆI LJUDI SVIJETA GAMINGA

Tvorci GTA i šef Rockstara spominju se u Epstein fileovima

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Tvorci GTA i šef Rockstara spominju se u Epstein fileovima
Foto: Youtube/Screenshoot

U novom valu objavljenih ‘Epstein files’ dokumenata društvenim mrežama kruži stranica na kojoj se spominju ljudi povezani s Rockstarom. Radi se o dijelu teksta koji se naziva ‘personal witness list’ popisom.

Admiral

U dokumentima koji se ovih dana dijele kao dio novi val takozvanih ‘Epstein files’ pojavila su se imena Sam Houser i Leslie Benzies, uz spominjanje Rockstara i njegove podružnice Rockstar North.

Prema tekstu koji kruži, imena se nalaze unutar maila u kojem autorica navodi dugi popis osoba koje bi, kako piše, u budućnosti dodala na svoju ‘listu osobnih svjedoka’. U istom odlomku iznosi i ozbiljne optužbe na račun Benziesa, dok se Houser spominje kao netko tko je, prema njenim riječima, znao za dio događaja dok je bila u vezi s Benziesom. Sam Hauser je uz brata Dana osnivač Rockstar studija, dok je Leslie Benzies jedan od producenata koji su radili, između ostalog, i na GTA V. S obzirom na nedavno odstupanje Dana Housera iz Rockstara, odmah se povlače poveznice sa sada objavljenim podacima, te se sumnja da je upravo to razlog raskola između njih, za što također nema nikakve potvrde.

Važno je naglasiti da je riječ o navodima iz osobne poruke u sklopu objavljene dokumentacije, a ne o sudski utvrđenim činjenicama ili optužnici. U istom ‘witness list’ dijelu nabrojena su i brojna druga poznata imena iz politike i medija, često bez ikakvog dodatnog objašnjenja, što je i razlog zašto dio medija sve opisuje kao neprovjerene tvrdnje.

Za sada nema službenih reakcija ni od Housera ni od Benziesa, a javno se nije oglasio ni studio. Online rasprava se zato uglavnom vrti oko pitanja što uopće znači biti ‘spomenut u dokumentu’, odnosno koliko je takav zapis relevantan bez dodatnih dokaza i formalnih postupaka.

Ako se pojave službena pojašnjenja ili dodatni dokumenti koji mijenjaju sliku, tek tada će biti jasnije ima li priča ikakvu težinu izvan viralnih objava i citiranja jednog odlomka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa
RASPRODAJA VOZILA

Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Rok za predaju ponuda je 6. ožujka 2026. do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda isti je dan u 11:30 u garaži Ministarstva u Novskoj ulici u Zagrebu. Vozila se mogu pogledati 16. veljače 2026., dio u garaži Ministarstva, a dio na parkingu zgrade Vjesnika
FOTOGALERIJA Retro je opet 'in': Ovo je 25 električnih auta koji vraćaju stare legende...
'OŽIVLJENE' AUTO LEGENDE

FOTOGALERIJA Retro je opet 'in': Ovo je 25 električnih auta koji vraćaju stare legende...

Retro dizajn se vratio na velika vrata, a elektrifikacija ga je samo pogurala: proizvođači sve češće uzimaju stare ikone i pretvaraju ih u moderne EV-ove. Neki su već na cestama, neki su najavljeni, a dio ih još kruži kao koncept ili glasina. U ovoj galeriji izdvojili smo 25 najzanimljivijih ‘retro na struju’ modela, od povratka Renaulta 5 do novog Micre i Volkswagenovog ID. Buzza.
Papa upozorio na AI: 'Pretvara ljude u pasivne potrošače'
TECH PORUKA IZ VATIKANA

Papa upozorio na AI: 'Pretvara ljude u pasivne potrošače'

Papa Lav XIV u novoj poruci o digitalnoj komunikaciji upozorava da umjetna inteligencija može narušiti ljudske odnose, potaknuti manipulaciju i pretvoriti publiku u pasivne potrošače sadržaja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026