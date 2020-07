Državnu maturu na ljetnom je roku palo 6087 pristupnika, prikupili su čak 15.822 jedinice

Negativnu ocjenu iz matematike ili hrvatskog, ili iz oba predmeta, dobilo je 5296 učenika. To je manje negativnih nego lani, ali jedinicu iz nekog od ispita dobio je svaki peti gimnazijalac i svaki drugi učenik strukovnih škola

<p><strong>Neki od obaveznih predmeta državne mature </strong>na ovome je ljetnom roku palo 460 gimnazijalaca (3,9 posto), ali i čak 5.627 (37,8%) učenika strukovnih škola, pokazuju konačni rezultati državne mature. </p><p>Ovogodišnja državna matura nije sadržavala gradivo drugog polugodišta, što je Blaženka Divjak dala izbaciti zbog dugotrajne karantene, a nije bilo nužno dobiti ni pozitivnu ocjenu iz eseja, kao prethodne dvije godine. To jest ublažilo broj negativnih ocjena u odnosu na lani, kad je maturu u ljetnom roku palo oko 8800 pristupnika. Ipak, negativnih ocjena i ove je godine poprilično mnogo, iako iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje poručuju kako su "rezultati mature dobri". Tako je jedinica ukupno bilo 15.822 (lani 19.576), odnosno, barem jednu jedinicu dobio je svaki peti gimnazijalac i svaki drugi učenik strukovnih škola, objavio je NCVVO.</p><p><strong>Jedan obavezni ispit palo je 4296 učenika, a dva ispita je palo 1333 učenika. Ukupno je jedinica iz matematike i hrvatskog jezika bilo 6.398, pri čemu je dosta učenika palo oba predmeta. Esej koji se nije posebno ocjenjivao "spasio" je šestotinjak pristupnika.</strong></p><p>- Ove je godine 611 pristupnika položilo ispit iz Hrvatskoga jezika, a imalo je nulu na esejskome dijelu ispita. Ti su pristupnici uvršteni na upisne rang liste fakulteta poput Prava, PMF-a, FER-a, Ekonomije - objavio je u priopćenju NCVVO.</p><p>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja traži hitne izmjene Pravilnika o polaganju državne mature, kako bi se izbjegli incidenti poput ovogodišnjeg, gdje su u dvije gimnazije, u Zagrebu i Gospiću, ocjenjivači utvrdili kako su testovi previše slični, odnosno da su učenici vjerojatno prepisivali. U zagrebačkoj školi to se ustanovilo i za esej i za matematiku kod iste grupe učenika.</p><p><strong>Ipak, dopušteno im je da testove</strong> pišu ponovo u ljetnom roku. Pokazalo se da su znatno lošije napisali ponovljene testove, no to ne mijenja činjenicu da su "nagrađeni" za prevaru jer su dobili priliku pisati u istome roku novi test. NCVVO traži izmjene Pravilnika upravo u dijelu koji se tiče ocjenjivanja i kažnjavanja prepisivanja.</p>