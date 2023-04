DS4: Zanimljiva alternativa za Mercedes A-klase ili Audi A3

Prvo su postojali Citroën DS modeli, pa je DS postao marka, pa nestao s našeg tržišta da bi se prošle godine ponovo vratio otvaranjem novog salona i početkom službene prodaje svojih modela. Jedan od njih je i DS 4, luksuzni kompaktni model koji nam je na test stigao u crossover izvedbi DS 4 Cross s izuzetno bogatom opremom i provjerenim dizelskim motorom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi DS 4 Cross je zaista automobil koji privlači pažnju. "Magnet za oči" ima izuzetno atraktivan, maštovit, razigran i elegantan dizajn koji odlično spaja moderno, futurističko, klasično i profinjeno. Dizajneri DS-a su se jako potrudili da bi napravili nešto što ostavlja upečatljiv dojam i u tome uspjeli. To je još dodatno naglašeno na Cross izvedbi koja donosi ukrase u stilu SUV-a što ostavlja dodatan dojam prestiža. Tu su i kvake koje su u razini karoserije i izvlače se po potrebi što je zgodan detalj.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutrašnjost je podjednako impresivna. U testnom modelu koji je za čitavih 16.000 eura skuplji od osnovne verzije s itim motorom sve pršti od luksuza. Obilje fine kože kojom je obloženo gotovo sve dominira, a posebno u oči upadaju sjedala koja izgledaju poput najfinijih fotelja. Osim što su izuzetno udobna pružaju i sav luksuz koji si možete zamisliti. Ona su po potrebi grijana ili hlađena te nude funkciju masaže! Tu je i obilje druge luksuzne opreme, osjećaj vrhunske kvalitete materijala i izrade te mnoštvo maštovitih dizajnerskih detalja. Ukratko, sve je kao u najskupljim limuzinama visoke klase.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

No neće ovdje biti baš sve po ukusu većine. Ono što nas je malo zbunilo je tako relativno mala digitalna ploča s instrumentima dijagonale 7 inča koja se doima kao da ne spada u ovako raskošan auto. Zbunjujući su i prekidači za podizanje i spuštanje prozora koji su smješteni uz gornji rub vrata na što se tijekom sedmodnevnog testa nikako nismo mogli naviknuti. Automatski smo rukom posezali na mjesto gdje su takvi prekidači inače u drugim autima. Touchpad na središnjem grebenu također se nije pokazao previše funkcionalnim. Zgodan, ali zapravo nepotreban detalj.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U pogledu prostranosti u kabini DS4 je na razini prosjeka klase, no u prtljažniku ima iznadprosječno mnogo prostora. 430 litara vrhunski je rezultat za jednog klasičnog kompakta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pogon, za razliku od čitavog automobila nije nimalo ekstravagantan ili poseban. U testnom modelu to je dobro poznati dizelski motor 1.5 BlueHDi sa 130 KS. On snagu putem, jednako dobro poznatog, automatskog mjenjača s osam brzina prenosi na prednje kotače. Izuzmemo li ubrzanje do 100 km/h koje bi moglo biti bolje, performanse su solidne i automobil ima dovoljno snage u većini situacija u kojima ćete se naći na otvorenoj cesti ili autocesti. Potrošnja na testu iznosila je dobrih 5,4 l/100 km u kombiniranoj vožnji, a u gradu se popela na 6,2 l/100 km. Uz agresivniju vožnju u gradu potrošnja nam se popela na oko 7 l/100 km, no više od toga će ovaj auto teško potrošiti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ovjes je jedan od najboljih dijelova ovog auta. Izuzetno je profinjen, čemu doprinosi i činjenica da se radi o ovjesu s aktivnim amortizerima koji je dio dodatne opreme testiranog auta. Kamera snima stanje ceste i ovisno o tome prilagođava rad ovjesa što u praksi funkcionira odlično jer auto je izuzetno udoban i na našim lošim cestama. Kada se poželite voziti oštrije DS4 se snalazi također vrhunski, bez obzira je li u pitanju jurnjava zavojima ili autocestom. U svim uvjetima je vrlo uvjerljiv.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cijena je, moramo priznati, prilično visoka, a tu najveću ulogu igra obilje opreme u testiranom autu. Kao što smo već spomenuli, osnovna varijanta opreme Bastille + s istim motorom i mjenjačem jeftinija je čak 16.000 eura, a to je vrijednost jednog solidnog novog auta. Dakle, može i puno, puno jeftinije.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema testirani DS 4 Cross RIVOLI BlueHDi 130 EAT8

Aluminijski naplatci 19", automatska dvozonska klima, LED Matrix svjetla, Bose premium audio sustav, električno pokretana sjedala presvučena kožom, grijanje sjedala, hlađenje sjedala, masaža, digitalni instrumenti 7", dodirni zaslon 10", navigacija, bežično punjenje mobitela, Night Vision sustav, Active Scan Suspension ovjes...