Renaultov E-TECH pogon na prvu nam se svidio. U srži je vrlo napredan i kompliciran, no sve to rezultira vrlo jednostavnom, štedljivom i udobnom vožnjom.

Ovaj plug-in hibridni pogon potpuno je drugačiji od svih drugih plug-in hibridnih pogona koje možemo naći na tržištu. Ima benzinski atmosferski motor s 92 KS te dva elektromotora snage 34 i 67 KS. Električni motori imaju različite zadatke i savršeno se nadopunjuju s benzinskim motorom, a čitav taj tehnološki balet koordinira jedinstveni dog-clutch mjenjač bez spojke.

On je razvijen na osnovi mjenjača koji koordinira rad električnog i benzinskog pogona u Renaultovim bolidima Formule 1. Renault taj mjenjač naziva multimode, što znači da pruža vrlo mnogo modova rada. Ima četiri stupnja prijenosa za benzinski motor, dva stupnja prijenosa za električni pogon, no u praksi vi ćete malo toga primijetiti u vožnji. Mjenjač se ponaša kao vrlo uglađeni automatik, a da se nešto događa primijetite tek pri promjeni načina rada.

Te promjene načina rada vrlo su interesantne kod ovih automobila. Stisnete li gas do daske pri kretanju, auto će do 50 km/h ubrzavati samo uz pomoć elektromotora. Iznad te brzine priključit će se i benzinski motor, no vozite li s manje gasa, pogon će i dalje biti električni, a benzinski motor će puniti baterije. Iako ovi auti od nula do sto ne briljiraju, stisnete li gas do daske pri otprilike 60, 70 km/h upregnut će se svi motori, a međuubrzanja će biti na razini sportskog auta.

Pogoni ova dva auta savršeno kombiniraju struju i benzin, ali većinu vremena E-TECH vozi samo na struju. Pogotovo ako napunite njegovu bateriju koja je dovoljna za pedesetak kilometara vožnje. No i bez punjenja baterije potrošnja je prilično mala, na testu je to bilo između pet i šest litara kod oba automobila prilikom gradske vožnje.

I svemu tome treba pridodati izuzetnu razinu komfora, vrlo ravnomjerna ubrzanja i nisku razinu buke, osim pri stvarno ekstremnim opterećenjima.

Po pogonima su ova dva automobila identična, po performansama su vrlo slični, no Megane ipak izgleda bogatije, ima profinjeniju unutrašnjost i više mjesta u prtljažniku koji je kod oba automobila osjetno smanjen zbog baterija. U Captur tako ovisno o položaju klizne klupe stane od 265 litara, a u Megane 389 litara. Cijenom je Captur najjeftiniji, a Megane drugi najjeftiniji plug-in hibrid na našem tržištu, što je svakako veliki plus, no i dalje su to prilično skupi automobili.

Testirani Megane Grandtour Edition one E-TECH 160 u opremi ima bose audio, pakete za parkiranje, navigaciju i sigurnost...

Testirani Captur Intens E-TECH 160 u opremi ima bose audio, alunaplatke 18”, sustav kamera od 360 stupnjeva, bežično punjenje mobitela...