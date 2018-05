Eksplozivna igra iz Hrvatske zabavit će vas uz slavne junake

Eksplozivna pucačka arkada I Hate Running Backwards bila je pravi hit na prošlogodišnjem Reboot Infogameru, gdje se mogao isprobati samo dio igre. No sada je zagrebački studio Binx, iz Croteamova inkubatora, objavio kako je igra napokon gotova i izlazi 22. svibnja - i to simultano za PC, PS4 i Xbox One, dok na ljeto izlazi iza Switch.

Uz samu igru objavili su i novu najavu koja detaljnije otkriva što vas sve čeka u igri, a tu je gomila akcije na razinama koje svaki put izgledaju drugačije s oružjima i bonusima te zdravljem koje vas uvijek čeka na drugoj lokaciji. Naravno, oružja su i prilično zabavno dizajnirana.

Foto: Binx/Croteam

Sama igra krenula je kao spin-off legendarnog Serious Sama, a po njegovoj doskočici I Hate Running Backwards (Mrzim trčati unatrag) dobila je i naziv. U međuvremenu je prerasla u ogromni crossover s likovima iz mnogih poznatih igara. Tako su tu The Bullet (Enter the Gungeon), Richard (Hotline Miami), Rambro (Broforce), Crystal (Nuclear Throne) i Lo Wang (Shadow Warrior) te mnogi drugi.