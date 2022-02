Nakon razdvajanja od Huaweija i odlaska na samostalni put, Honor nastavlja svoj strelovit rast, kako u Kini, tako i u Europi. Kineska kompanija u utorak je u Barceloni na MWC sajmu predstavila novu Magic 4 seriju mobilnih telefona uz koju dolazi i novi dizajnerski stil koji su nazvali 'Eye of Muse'.

Magic 4 Pro odmah želi dati do znanja da 'misli ozbiljno' s 6,81-inčnim OLED ekranom koji podržava osvježenje slike od 1 do 120 Hz, ima rezoluciju 1312x2848 piksela, ali i HDR10+. Jedino što ga prekida je u gornjem lijevom kutu smještena prednja kamera rezolucije 12 mpx, iz koju se nalazi i 3D dubinski senzor koji se koristi za 3D prepoznavanje lica. Što se sigurnosnih rješenja tiče, tu je i ultrazvučni senzor prsta smješten ispod ekrana. Dosta su pažnje posvetili sigurnosti tijekom prezentacije pa su tako istaknuli i novu opciju 'just say to me'. Naime, radi se o AI rješenju kojim se zvuk usmjerava samo prema vašem uhu, a ne da se rasipa sa strane.

No, daleko više pažnje tijekom cijele prezentacije Honor je posvetio njegovoj kameri. Radi se o trostrukom sustavu kamera, kojima pomaže TOF 3D senzor za dubinske podatke. Glavna kamera ima senzor od 50 megapiksela (f/1,8) , a tu je i 50-megapikselni ultraširoki senzor. Uz njih, Honor je ugradio i 64-megapikselnu periskopsku kameru s optičkom stabilizacijom i 3,5 optičkim zumom. Što se videa tiče, snima 10-bitni video u rezoluciji do 4K pri 60 fps.

Pogoni ga Snapdragon 8 Gen1, a tu je i GPU Turbo X tehnologija koja bi trebala omogućiti bolje performanse u igrama i to za 6,4 fps, bez povećanja temperature. Kao što su tijekom cijele prezentacije izvlačili usporedbe s iPhoneom, tako su i ovdje ovaj framerate usporedili u odnosu na iPhone 13, i temperatura je bila za dva stupnja niža.

Telefon ima bateriju kapaciteta 4600 mAh, a podržava 100W bežično punjenje, što je strahovito brzo. U samo 15 minuta ovaj telefon se može napuniti za 50 posto. Isto tako ima i 55W reverzibilni punjač, što znači da može sam napuniti druge telefone puno brže od većine uređaja na tržištu preko žičanih punjača.

Dolazi s Magic UI6 sučeljem i Android 12, a nudit će ga u plavoj, zlatnoj, crnoj, bijeloj i narančastoj boji s kožnim kućištem. Tu je i Honor Share opcija za povezivanje s računalom, a radi se o rješenju sličnom Huawei Share opciji koja je uvedena još dok su ove kompanije bile blisko povezane.

Telefon bi u varijanti sa 8/256 GB memorije trebao stajati 1099 eura.

Lagani Watch GS 3 prati 100 vježbi

Uz Magic 4 Pro i Magic 4 telefone, Honor je predstavio i Watch GS 3 pametni sat koji dolazi u tri različite boje kućišta, s 326 ppi i 1,46-inčnim ekranom. Težak je 444 grama i tanak 10,5 mm. Uz AI sustav prati rad srca kroz osam dioda, dual frequency GNSS i više od 100 vježbi te šest tipova vježbanja koje prepoznaje automatski. Naravno i praćenje zasićenosti kisikom. Sat dolazi u crnoj varijanti i koštat će 229 eura, a ostale boje koštat će 20 eura više.

Honor EarBuds 3 Pro mjere temperaturu u uhu

Stižu i nove Honor EarBuds 3 Pro u sivoj ili bijeloj boji. Teške su samo 5,1 grama s dual driverima i adaptivnim poništavanjem buke koji se može prilagoditi različitim okruženjima. Imaju i senzor temperature s preciznosti +/- 0,3 stupnja, a kako su istaknuli to su prve slušalice s termometrom u uhu. Punjenje s kućištem bi trebalo izdržati do 24 sata reprodukcije glazbe, a samo pet minuta punjenja omogućit će vam dva sata reprodukcije glazbe. Ove slušalice trebale bi stajati 199 eura.