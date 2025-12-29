Obavijesti

Tech

Komentari 0
TRI NOVA MODELA

LG predstavio UltraGear evo seriju. Donosi 5K gaming monitore s AI tehnologijom

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
LG predstavio UltraGear evo seriju. Donosi 5K gaming monitore s AI tehnologijom
3
Foto: LG Electronics

Središnja novost UltraGear evo serije je AI rješenje integrirano izravno u monitor, koje u stvarnom vremenu analizira i poboljšava prikaz slike i zvuka

LG Electronics predstavit će na sajmu CES 2026 novu liniju gaming monitora UltraGear evo, prvu na svijetu s ugrađenom 5K AI Upscaling tehnologijom koja omogućuje prikaz 5K sadržaja bez potrebe za snažnijom grafičkom karticom.

Nova premium linija uključuje tri modela – 39GX950B, 27GM950B i 52G930B – te obuhvaća OLED, novi MiniLED i ultraširoke formate, kombinirajući visoku razlučivost i visoke brzine osvježavanja.

Prvi 5K AI Upscaling u industriji

Središnja novost UltraGear evo serije je AI rješenje integrirano izravno u monitor, koje u stvarnom vremenu analizira i poboljšava prikaz slike i zvuka. Tehnologija omogućuje 5K kvalitetu prikaza i optimizaciju scena bez dodatnog opterećenja GPU-a.

Tri modela, tri pristupa igranju

39GX950B je 39-inčni 5K2K OLED monitor omjera 21:9, s Dual Mode značajkom (165 Hz u 5K2K ili 330 Hz u WFHD-u) i vremenom odziva od 0,03 ms. Opremljen je LG-jevom Primary RGB Tandem OLED tehnologijom i certifikatom VESA DisplayHDR True Black 500.

27GM950B je prvi 27-inčni 5K MiniLED gaming monitor na svijetu, s 2.304 zone lokalnog zatamnjenja i poboljšanom kontrolom blooming efekta. Podržava Dual Mode (165 Hz u 5K ili 330 Hz u QHD-u) te postiže vršnu svjetlinu do 1.250 nita.

52G930B donosi najveći 5K2K gaming zaslon na tržištu – 52 inča, zakrivljenost 1000R i brzinu osvježavanja od 240 Hz, u ultraširokom formatu 12:9.

Predstavljanje na CES-u 2026.

UltraGear evo linija bit će prvi put javno predstavljena na CES 2026, gdje će LG demonstrirati monitore u posebno osmišljenim gaming i simulacijskim zonama.

Uz novu evo seriju, LG će na početku CES-a 2026. započeti i globalnu prodaju modela UltraGear GX7 (27GX790B), 27-inčnog QHD OLED monitora s brzinom osvježavanja do 540 Hz.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sramite se svoje gmail adrese? Sad ćete ju moći I promijeniti
UVIJEK IMA I ALI

Sramite se svoje gmail adrese? Sad ćete ju moći I promijeniti

Google je tiho krenuo testirati mogućnost promjene @gmail.com adrese, što do sada praktički nije bilo moguće bez otvaranja novog računa. Opcija se zasad pojavljuje postupno i izgleda da je prvo dostupna dijelu korisnika u Indiji. Ako dođe šire, mnogima će riješiti problem “nezgodne” stare adrese koja je vezana uz sve Google usluge.
Misterij planeta koji ne bi trebao postojati. Znanstvenici još ne znaju kako je nastao
SVEMIR KRIJE TAJNU

Misterij planeta koji ne bi trebao postojati. Znanstvenici još ne znaju kako je nastao

Zemlja, Venera i Mars imaju jezgre bogate željezom koje čine otprilike polovicu njihovog radijusa. Kod ovog planeta je situacija potpuno drugačija
Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli
PRODAJA U PLUSU

Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli

Prodaja električnih auta u Europi ove godine ozbiljno raste, a brojke za kraj 2025. izgledaju sve bolje. U prvih 11 mjeseci registrirano je gotovo 2,3 milijuna potpuno električnih vozila, uz rast od oko 27%.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025