LG predstavio UltraGear evo seriju. Donosi 5K gaming monitore s AI tehnologijom

LG Electronics predstavit će na sajmu CES 2026 novu liniju gaming monitora UltraGear evo, prvu na svijetu s ugrađenom 5K AI Upscaling tehnologijom koja omogućuje prikaz 5K sadržaja bez potrebe za snažnijom grafičkom karticom.

Nova premium linija uključuje tri modela – 39GX950B, 27GM950B i 52G930B – te obuhvaća OLED, novi MiniLED i ultraširoke formate, kombinirajući visoku razlučivost i visoke brzine osvježavanja.

Prvi 5K AI Upscaling u industriji

Središnja novost UltraGear evo serije je AI rješenje integrirano izravno u monitor, koje u stvarnom vremenu analizira i poboljšava prikaz slike i zvuka. Tehnologija omogućuje 5K kvalitetu prikaza i optimizaciju scena bez dodatnog opterećenja GPU-a.

Tri modela, tri pristupa igranju

39GX950B je 39-inčni 5K2K OLED monitor omjera 21:9, s Dual Mode značajkom (165 Hz u 5K2K ili 330 Hz u WFHD-u) i vremenom odziva od 0,03 ms. Opremljen je LG-jevom Primary RGB Tandem OLED tehnologijom i certifikatom VESA DisplayHDR True Black 500.

27GM950B je prvi 27-inčni 5K MiniLED gaming monitor na svijetu, s 2.304 zone lokalnog zatamnjenja i poboljšanom kontrolom blooming efekta. Podržava Dual Mode (165 Hz u 5K ili 330 Hz u QHD-u) te postiže vršnu svjetlinu do 1.250 nita.

52G930B donosi najveći 5K2K gaming zaslon na tržištu – 52 inča, zakrivljenost 1000R i brzinu osvježavanja od 240 Hz, u ultraširokom formatu 12:9.

Predstavljanje na CES-u 2026.

UltraGear evo linija bit će prvi put javno predstavljena na CES 2026, gdje će LG demonstrirati monitore u posebno osmišljenim gaming i simulacijskim zonama.

Uz novu evo seriju, LG će na početku CES-a 2026. započeti i globalnu prodaju modela UltraGear GX7 (27GX790B), 27-inčnog QHD OLED monitora s brzinom osvježavanja do 540 Hz.