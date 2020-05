Električni Lexus s jamstvom na bateriju do milijun kilometara

Toyota grupacija je definitivno jedan od najvažnijih predvodnika u elektrifikaciji automobila, no uz milijune prodanih hibrida do sada im je nedostajao moderan električni automobil. A on je konačno stigao i to u luksuznom izdanju kao Lexus UX 300e. Ovo nije prvi električni auto iz Toyotine grupacije. Toyota je u dva navrata, još krajem devedesetih i prije desetak godina na nekim tržištima nudila električne varijante modela RAV4, no one nisu postigle veliki prodajni uspjeh, a njihova tehnologija je u usporedbi s ovom na novom Lexusu bila prilično primitivna.

Foto: Lexus

Izostavimo li Toyotu iz ove priče, UX 300e je prvi potpuno električni Lexus. Dolazi nakon 15 godina iskustva ove marke s hibridima (prodali su 1,7 milijuna hibrida). Kako bi dokazao kvalitetu svojeg prvog električnog automobila Lexus je ponudio jedinstveno jamstvo s kojim je digao mnogo prašine. Naime, nude jamstvo na bateriju do milijun kilometara ili deset godina što je nemjerljivo više od konkurenata koji uglavnom za bateriju jamče do maksimalno 150 tisuća kilometara. Teoretski to znači da bi s ovim Lexusom mogli svaki dan prelaziti 270 kilometara i tako 10 godina bez da baterija pritom na kapacitetu izgubi više od 30 posto.

Foto: Lexus

UX 300e pogoni novorazvijena baterija visokog kapaciteta od 54,3 kWh koja je dovoljna za doseg od 400 km prema normi NEDC ili nešto više od 300 km prema normi WLTP (što je mnogo realnija vrijednost). Radi boljeg nadzora baterije i povećanja njezine trajnosti, senzori prate napon svakog članka i bloka, kao i temperaturu članaka. To je i sustav zračnog hlađenja baterijskih članaka koji je sigurniji i lakši nego uobičajeni sustavi hlađenja vodom. Sve ovo trebalo bi, prema tvrdnjama iz Lexus produžiti vijek trajanja baterije. Za pokretanje novog Lexusa 'brine se' elektromotor koji ima 204 KS. Pogon je prednji, a ubrzanja su impresivna. Do 100 km/h ovaj auto stigne za 7,5 sekundi. Maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h.

Foto: HARALD DAWO

Novi električni Lexus proizvodit će se u Japanu, a na europska tržišta dolazi do kraja ove godine. Cijena se još ne zna.