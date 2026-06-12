Elon Musk postaje prvi svjetski bilijunaš: Njegovo bogatstvo će premašiti 1100 milijardi dolara

Malo je poslovnih lidera toliko duboko ukorijenjenih u popularnu kulturu kao Elon Musk, ambiciozni poduzetnik koji je postao središnja figura internetske kulture i stekao bogatstvo koje ga je učinilo prvim svjetskim bilijunašem. U vrijeme kada su zabrinutost zbog društvene nejednakosti i negativan stav prema ultrabogatima sve izraženiji, Musk je uspio zadržati odanu bazu poklonika unatoč svom astronomskom bogatstvu, i to bez pristupačnog i 'narodskog' imidža kakav je, primjerice, pomogao milijarderima poput Warrena Buffetta da steknu naklonost šire javnosti, piše Reuters. Dok njegovi obožavatelji smatraju da je upravo njegov nefiltrirani stil komunikacije dio privlačnosti, kritičari ga optužuju da raspolaže moći nalik onoj oligarha, upozoravaju na probleme korporativnog upravljanja u njegovim tvrtkama te prigovaraju njegovim sve izraženijim političkim intervencijama.

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Unatoč tome, SpaceX - golema kompanija koja se bavi raketnom tehnologijom, satelitima i umjetnom inteligencijom te zajedno s proizvođačem električnih automobila Teslom čini jezgru Muskova poslovnog carstva - prikupila je rekordnih 75 milijardi dolara u inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO) u četvrtak, potvrđujući snažan interes investitora za njegove poslovne pothvate, prenosi Reuters.

Prije prodaje dionica, časopis Forbes procijenio je Muskovo bogatstvo na oko 780 milijardi dolara, znatno više od drugoplasiranog na ljestvici najbogatijih ljudi svijeta, suosnivača Alphabeta Larryja Pagea. "Druga najbogatija osoba na svijetu dosad se kretala oko 300 milijardi dolara, što je manje od trećine onoga koliko bi Musk potencijalno mogao vrijediti već sutra", rekao je Matt Durot, zamjenik urednika Forbes Wealtha. "A samo je još jedna osoba, osnivač Oraclea Larry Ellison, ikada premašila vrijednost od 400 milijardi dolara."

Najveći dio Muskova bogatstva danas je vezan uz SpaceX, u kojem posjeduje udjel vrijedan približno 866 milijardi dolara. Zajedno s Teslom i ostalom imovinom, njegova će neto vrijednost premašiti 1,1 bilijun dolara (tisuću i sto milijardi dolara) kada se dionicom počne trgovati u petak, prema procjenama Forbesa i Reutersa temeljenima na korporativnim dokumentima.

Musk je postao globalno prepoznatljivo ime zahvaljujući Tesli i SpaceX-u, prije nego što je dodatno proširio svoj utjecaj kupnjom društvene mreže Twitter za 44 milijarde dolara 2022. godine. Taj mu je posao omogućio izravan pristup stotinama milijuna korisnika te ga pretvorio u jednog od najutjecajnijih glasova u raspravama o politici, imigraciji, državnoj potrošnji i slobodi govora.

Njegov ulazak u politiku, osobito uloga koju je prošle godine imao u Odjelu za učinkovitost vlade administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, pokazao se jednim od njegovih najkontroverznijih pothvata. Političke kontroverze poklopile su se sa slabljenjem prodaje Teslinih vozila na nekoliko međunarodnih tržišta tijekom 2025. godine, kada su prosvjedi i potrošački bojkoti bili usmjereni protiv tog proizvođača električnih automobila.