Enciklopedija Britannica tuži OpenAI: 'Kanibaliziraju nas'

Enciklopedija Britannica i njezina podružnica Merriam-Webster podnijele su pred američkim sudom tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdeći da zloupotrebljava njihove materijale u 'obuci' modela umjetne inteligencije. OpenAI koristi online članke i enciklopedijske i rječničke unose za 'obuku' ChatGPT-ja i sažecima sadržaja u odgovoru na upite korisnika "kanibalizira" internetski promet Britannice, stoji u tužbi podnesenoj u petak pred saveznim sudom u New Yorku.

Nezakonito je kopirano gotovo 100.000 članaka, tvrdi Britannica, dodajući da ChatGPT proizvodi "gotovo doslovne" kopije njezinih enciklopedijskih unosa, rječničkih definicija i drugog sadržaja i 'krade' korisnike.

OpenAI je optužen i za krađu intelektualnog vlasništva i netočno citiranje Britannice u lažnim AI "halucinacijama". Pojam obuhvaća netočne odgovore AI-ja na upit, u rasponu od nedosljednosti do izmišljenih ili proturječnih informacija.

Britannica traži novčanu odštetu, ne precizirajući iznos, i sudski nalog kojim se blokira takva, kako navode, nezakonita praksa.

Glasnogovornici i odvjetnici Britannice nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da komentiraju tužbu.

Glasnogovornik OpenAI-ja rekao je pak da njihovi modeli "osnažuju inovacije, obučeni su na javno dostupnim podacima i utemeljeni na poštenoj upotrebi".

Vlasnici autorskih prava, uključujući autore i novinske kuće, podnijeli su već niz tužbi protiv tehnoloških tvrtki zbog neovlaštene upotrebe njihovog materijala za obuku sustava umjetne inteligencije.

Britannica je prošle godine bila podnijela sličnu tužbu protiv startupa za umjetnu inteligenciju Perplexity AI.

Tvrtke za umjetnu inteligenciju u pravilu pak odgovoraraju da njihovi sustavi koriste sadržaj zaštićen autorskim pravima u dobroj vjeri, transformirajući ga u nešto novo, navodi Reuters.