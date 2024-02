Espace nije više što je bio, ali je i dalje najimpresivniji Renault

Renault Espace je jedan od najlegendarnijih modela ovog proizvođača. Espace je nekada bio monovolumen, svojevrsni sinonim za klasu, no u posljednjoj generacije je krenula njegova transformacija. Prvo je postao svojevrsni SUV crossover, da bi u ovoj najnovijoj postao tipični veliki SUV. Ono što se dogodilo s Espaceom dobro oslikava promjene u čitavoj automobilskoj industriji gdje SUV-ovi u svojem pohodu "proždiru" čitave klase koje zbog njih nestaju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Espace je u najnovijoj generaciji izgubio dio svoje samostalnosti jer se zapravo radi o svojevrsnom "velikom Australu",no i dalje je ostao, s jedne strane, najveći i najimpresivniji Renault, a s druge strane, najpraktičniji i najprostraniji automobil ovog proizvođača. Samo je sada tipični SUV, a nekadašnji monovolumenski geni su potpuno nestali.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Povećati određeni SUV i učiniti ga prostranijim za dizajnere je uvijek težak zadatak tako da Espce definitivno nije toliko atraktivan kao Austral. Dizajn prednjeg dijela malo je ublažen u odnosu na Australa iako auti i dalje dijele većinu glavnih dizajnerskih crta, s boka Espace nije tako elegantan, a isto vrijedi i za stražnji dio. Možda mu izgled, po našem mišljenju, nije tako dobar kao kod Australa, no Espace je još uvijek impresivna pojava na cestama, dojmljiviji veliki SUV.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U unutrašnjosti je praktično sve preuzeto iz Australa, no to nije nimalo loše. Espace tako preuzima izuzetno dopadljiv dizajn unutrašnjosti i vrhunske funkcionalne elemente koji su nas ranije oduševili u Australu. Digitalne instrumente već smo, s razlogom, hvalili, bogati su, pregledni, vrlo prilagodljivi i odlične su grafike. Infotainment na središnje postavljenom okomitom zaslonu "kristalne rezolucije" pokreće Googleva tehnologija. Sve funkcionira dobro, glatko i brzo, jednostavan je za korištenje, a dobrodošli dodaci su vrhunska i uvijek pouzdana Google Maps navigacija ali i druge usluge poput Google Assistant glasovnog upravljanja i Google Play trgovine aplikacijama u kojoj se mogu skinuti dodatne aplikacije prilagođene za ovaj auto.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što nema tolike veze s Australom je ponuda prostora koja je jednostavno rečeno - raskošna. Po tome je Espace skoro potpuno dostojan svojeg naziva (Espace prevedeno s francuskog znači - prostor) i nasljeđa. Mjesta u drugom redu sjedala ime u obilju, a tu je i treći red koji ukupan broj sjedala u autu podiže na sedam. Zanimljivo je i pohvalno kako Renault ne traži nikakvu nadoplatu za sedam sjedala, ona su serijska, a opcionalno je moguće dobiti verziju s pet sjedala i oko 100 litara velčim prtljažnikom, sve to također bez nadoplate.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora u trećem redu je solidna za osobe do 180 cm visine, no ta dva dodatna sjedala nisu neko osobito rješenje za odrasle putnike na dužim relacijama. Tako je uglavnom sa svim autima koji nude treći red sjedala. Prtljažnik je glavni razlog zašto smo ranije ustvrdili da je novi espace skoro potpuno dostojan svojeg naziva. Naime, kada se koriste sva sjedala obujam mu je 159 litara, a kada je treći red sjedala preklopljen obujam je 477 litara. To ej i dalje prilično veliki prtljažnik, no bivši Espacei su po tome bili osjetno bolji.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče općeg dojma o unutrašnjosti Espace zaslužuje "čistu peticu". Materijali se doimaju vrhunskima, sve je jako dobro izrađeno, prednja sjedala su izuzetno udobna. Odličnoj ocjeni pridonosi i "hrpa" opreme u testiranom autu s najbogatijim paketom Iconic. Sjedala primjerice imaju masažu i presvučena su kožom, tu je i veliki panoramski krovni otvor i obilje druge opreme čiji detaljniji popis možete pronaći na dnu ovog članka.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za pogon testiranog Espacea zadužen je jedini pogon koji se za sada nudi za ovaj auto. I on dolazi iz Australa. Riječ je o hibridnom sustavu koji se bazira na trocilindričnom benzinskom motoru s turbom i intercoolerom koji razvija 130 KS, a ukupna snaga sustava je 200 KS. Renault se odlučio za drugačiji pristup od konkurencije i konstruirao kompleksni ali jako inovativan i dobar hibridni sustav s dva električna motora (jedan starter generator i drugi za pogon) i zamršenim mjenjačem bez spojke i sinkrona koji ima hrpu načina rada s dvije brzine za električni motor i pet za benzinski.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Najvažnije je da je ovaj zamršeni pogonski sustav itekako efikasan kada je u pitanju potrošnja goriva. Na testu nam je ona iznosila samo 5,9 l/100 km u prosjeku. U gradu ju je moguće spustiti i ispod pet litara na 100 km, a na autocesti ne "podivlja" kao kod nekih hibrida te se uz prosječnu vožnju brzinom od oko 130 km/h uglavnom zadržava oko 7 l/100 km. Pogon radi prilično uglađeno, a pri agresivnijoj vožnji znaju zasmetati malo duže pauze između prebacivanja određenih stupnjeva prijenosa. Uz umjerenu vožnju uživat ćete u tihom i skladnom radu pogona koji je u stanju i 80 posto gradskih dionica prevaliti na struju što je dodatni plus za tišinu u unutarnjosti i posljedično - ukupni komfor. Jedina veća zamjerka pogonu je ograničenje brzine na 175 km/h. Vrlo malo za auto od 200 KS. Ubrzanja su, s druge strane, vrlo dobra. Auto 100 km/h "uhvati" za 8,8 sekundi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ovjes je, očekivano za ovaj tip auta, malo je mekši od prosjeka i konstruiran prvenstveno za udobnost. No to ne znači da Espace nije sposoban za življu vožnju zavojima. Naginjanje karoserije je minimalno, a veliki plus za dinamiku vožnje je 4Control advanced sustav upravljanja na sve kotače koji omogućava preciznije upravljanje i suverenije brže savladavanje zavoja.Ovaj sustav ima još jedan veliki plus. Naime, pri malim brzinama stražnji kotači se okreću u suprotnom smjeru od prednjih što smanjuje krug okretanja za 1,3 metara, skoro na razinu onoga gradskog automobila. Vrlo praktično prilikom manevriranja i parkiranja.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Espace je trenutno najveći i najimpresivniji automobil kojeg Renault nudi. Nije više monovolumen, no još uvijek je dosta praktičan i prostran te je odlično rješenje za velike obitelji i one koji žele više prostora nego u Australu. Ako vam to nije toliko bitno Austral je svakako malo jeftinija, a možda i atraktivnija alternativa.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Sve u unutrašnjosti

Udobna vožnja

Štedljiv pogon

Minus:

Prtljažnik bi mogao biti veći

Mjenjač je u nekim situacijama spor

Mala maksimalna brzina

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1559 kg

dimenzije: 472 x 184 x 165 cm

obujam motora: 1199 ccm

snaga sustava: 147 kW/200 KS

0-100 km/h: 8,8 s

najveća brzina: 175 km/h

potrošnja: 4,7 l/100 km

cijena: 51.870 € (testni model), 47.790 € (bez dodatne opreme), 42.290 € (osnovni Espace)

Važnija oprema testirani Renault Espace Iconic E-Tech Full Hybrid 200

Aluminijski naplatci 20", LED Matrix svjetla, automatska dvozonska klima, digitalni instrumenti 12,3", dodirni zaslon 12", navigacija, električno podesiva i grijana prednja sjedala s funkcijom masaže, sjedala presvučena kožom, grijani upravljač, grijani vjetrobran, sustav kamera za parkiranje od 360 stupnjeva, prednji i stražnji parkirni senzori, ambijentalno osvjetljenje, premium audio sustav Harman Kardon, panoramski krovni otvor...