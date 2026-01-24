Obavijesti

SPORO, GLASNO, NEUNIŠTIVO

Evo kako NASA već 60 godina vozi rakete na pistu: Ovu zvijer zovu crawler transporter

Izgleda kao zgrada na gusjenicama, kreće se sporije od bicikla, a radi posao bez kojeg NASA ne može lansirati ništa veliko s Kennedy Space Centra. Crawler Transporter već više od pola stoljeća prevozi rakete i svemirske letjelice od ogromne hale Vehicle Assembly Building do lansirnih rampi 39A i 39B, polako i precizno, po posebnoj ‘crawlerway’ stazi od kamenja. Vozio je Saturn V u Apollo eri, kasnije Space Shuttle, a danas nosi SLS i Orion za program Artemis, pa je na neki način jedna od rijetkih ‘živih’ veza između zlatnog doba svemirskih utrka i današnjeg povratka na Mjesec.
Službeno ime: Crawler-Transporter (CT-1 i CT-2) NASA ima dva vozila, a danas se za Artemis misije najčešće koristi CT-2. | Foto: NASA
