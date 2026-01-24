Evo kako NASA već 60 godina vozi rakete na pistu: Ovu zvijer zovu crawler transporter

Izgleda kao zgrada na gusjenicama, kreće se sporije od bicikla, a radi posao bez kojeg NASA ne može lansirati ništa veliko s Kennedy Space Centra. Crawler Transporter već više od pola stoljeća prevozi rakete i svemirske letjelice od ogromne hale Vehicle Assembly Building do lansirnih rampi 39A i 39B, polako i precizno, po posebnoj ‘crawlerway’ stazi od kamenja. Vozio je Saturn V u Apollo eri, kasnije Space Shuttle, a danas nosi SLS i Orion za program Artemis, pa je na neki način jedna od rijetkih ‘živih’ veza između zlatnog doba svemirskih utrka i današnjeg povratka na Mjesec.
Službeno ime: Crawler-Transporter (CT-1 i CT-2)
NASA ima dva vozila, a danas se za Artemis misije najčešće koristi CT-2.
| Foto: NASA
Radi taj posao još od 60-ih
Prvo je vozio Saturn IB i Saturn V u Apollo eri, kasnije Space Shuttle, a danas SLS i Orion.
| Foto: NASA
Ruta je duga oko 6,4 km i traje satima
Rollout do rampe je duga, spora operacija, često 8 do 12 sati, ovisno o uvjetima i proceduri.
| Foto: NASA
Ide puževim tempom, namjerno
Maksimalno oko 1 mph (oko 1,6 km/h) kad nosi raketu, a oko 2 mph (oko 3,2 km/h) bez tereta, jer se brzina bira da vožnja bude što mirnija.
| Foto: NASA
Unutra je više ‘lokomotiva’ nego kamiona
Crawler je pogonjen dizelskim motorima i generatorima, a pogon na gusjenicama ide preko električnih motora, zato ga NASA često uspoređuje s lokomotivama.
| Foto: NASA
Dimenzije su sulude, skoro 40 metara dugo i 35 metara široko
NASA navodi da je CT-2 dug 131 ft (oko 39,9 m) i širok 114 ft (oko 34,7 m)
| Foto: NASA
Guinness rekord: najteže samopokretno vozilo na svijetu
CT-2 je službeno upisan kao najteži ‘self-powered’ stroj, oko 3.016 tona.
| Foto: NASA
Ne vozi na pistu, nego na lansirnu rampu
Crawler prevozi raketu na mobilnoj platformi od VAB-a do LC-39A ili LC-39B.
| Foto: NASA
Vozilo stalno ‘nivelira’ teret dok se penje na rampu
Crawler ima sustav podizanja i niveliranja kako bi Mobile Launcher i raketa ostali ravno i stabilno, čak i na nagibu rampe.
| Foto: NASA
CT-2 je ozbiljno moderniziran za SLS i Artemis
CT-2 je dobio nadogradnje kako bi nosio teže i više konstrukcije nove ere, uključujući Mobile Launcher za SLS. Fotka: CT-2 s Artemis 1 ili Artemis 2 konfiguracijom
| Foto: NASA
Crawlerway nije asfalt kao svuda, pun je riječnog kamenja
NASA opisuje crawlerway kao cestu od riječnog kamenja iz Alabame (i drugih izvora) koja pomaže smanjiti trenje i rizik od iskrenja pod ogromnim opterećenjem.
| Foto: NASA
I dalje je ‘zvijezda’ svakog rollouta, baš zato što je spor i ogroman
Crawler je jedan od rijetkih NASA strojeva koji se praktički nije povukao ni nakon Apolla ni nakon Shuttla, samo je mijenjao što nosi.
| Foto: NASA