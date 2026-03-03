Evo koje sve Apple proizvode očekujemo ovaj tjedan

Apple je krenuo s nizom objava i dio proizvoda je već službeno predstavljen, dok se za neke još uvijek očekuje najava u istom valu. Zato ovu galeriju dijelimo na dvije vrste stavki: ono što je Apple već potvrdio i ono što se po pouzdanim Apple izvorima najviše spominje kao sljedeće. Ako čekate takozvani ‘jeftiniji MacBook’, to je i dalje najveći upitnik, ali nije jedini.
Mac Studio
Kao mogući dio istog vala u nekim se najavama i pregledima spominje i Mac Studio, ali s manje konkretnih detalja od MacBook linije.
MacBook Air s M5
Uz ‘budget’ MacBook, često se spominje i nadogradnja MacBook Aira na M5, bez većih promjena dizajna.
MacBook Pro s M5 Pro i M5 Max
Za profesionalnu liniju se spominje osvježenje čipova, s M5 Pro i M5 Max varijantama, opet bez velikih vanjskih promjena.
Studio Display
Povremeno se uz Mac Studio spominje i osvježenje Studio Displaya, više kao ‘ako ide desktop, možda ide i ekran’ logika, nego nešto čvrsto potvrđeno
‘AI’ novosti uz softver
Uz hardver, dio izvora spominje i softverske novosti vezane uz Apple Intelligence i razvoj AI funkcija, uključujući i priču o odgođenoj ‘personaliziranoj Siri’.
Jeftiniji MacBook
Ovo je glavna glasina: novi, povoljniji MacBook koji bi, prema najčešćim navodima, mogao koristiti A seriju čipova iz iPhonea, spominje se A18 Pro.
iPhone 17E
Apple je također službeno najavio iPhone 17E kao ‘entry’ model, s početnom cijenom koja se u objavi navodi od 599 dolara
iPad Air s M4
Apple je službeno predstavio novi iPad Air s M4 čipom i otvorio prednarudžbe, uz 11 i 13 inčne varijante.
Osnovni iPad s A18
U istom tjednu se, prema Apple izvorima, očekuje i refresh osnovnog iPada s A18 čipom, više kao ‘spec bump’ nego veliki redizajn.
