TJEDAN NAJAVE APPLE PROIZVODA Evo koje sve Apple proizvode očekujemo ovaj tjedan

Apple je krenuo s nizom objava i dio proizvoda je već službeno predstavljen, dok se za neke još uvijek očekuje najava u istom valu. Zato ovu galeriju dijelimo na dvije vrste stavki: ono što je Apple već potvrdio i ono što se po pouzdanim Apple izvorima najviše spominje kao sljedeće. Ako čekate takozvani ‘jeftiniji MacBook’, to je i dalje najveći upitnik, ali nije jedini.