IPHONE UPDATE

Apple predstavio novi iOS 26.4

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Apple predstavio novi iOS 26.4
Apple je pustio javnu betu iOS 26.4, a nadogradnja donosi nekoliko novosti koje će većina primijetiti odmah, od AI generiranja playlista do video podkasta u Apple Podcasts aplikaciji.

Apple je objavio javnu betu iOS 26.4 i omogućio korisnicima da isprobaju novu verziju sustava prije službenog izdanja. Najupadljivija novost je ‘Playlist Playground’ u Apple Musicu, alat koji iz teksta generira playlistu od 25 pjesama, primjerice za trening ili večernje opuštanje, uz mogućnost dorade rezultata i izbora naslovne slike playliste. Apple Music dobiva i sekciju ‘Concerts Near You’ koja pomaže pronaći koncerte omiljenih izvođača, uz filtere po datumu i žanru te opciju promjene lokacije ako ste na putu.

U Apple Podcasts aplikaciji stižu video epizode, a ideja je da unutar iste epizode možete glatko prebacivati između audio i video načina slušanja gledanja. Video podkasti koriste HLS streaming, a Apple navodi i da će se moći preuzeti za offline gledanje, što je praktično na putu ili kad ste bez signala.

iOS 26.4 donosi i testiranje end-to-end enkripcije za RCS poruke, ali zasad je to ograničeno na beta scenarije i nije dostupno svima, ovisno o uređaju i operateru. Na sigurnosnoj strani, ‘Stolen Device Protection’ je uključen po defaultu, pa će iPhone češće tražiti Face ID ili Touch ID za osjetljive radnje poput pristupa spremljenim lozinkama ili promjena računa.

Još jedna novost je CarPlay video reprodukcija u autu, ali samo dok je vozilo parkirano, što je zamišljeno kao zabava dok čekate ili punite auto. CarPlay po prvi put dobiva i pristup AI servisima trećih strana, što je Appleov signal da se AI seli i u vožnju, opet uz ograničenja koja bi trebala držati fokus na sigurnosti.

TechCrunch navodi da se javno izdanje iOS 26.4 očekuje u ožujku ili travnju, a u ovoj beti i dalje nema ‘nove Siri’ koju su mnogi čekali, jer su veće promjene očito odgođene.

Ako vam iPhone zadnjih dana jedva izdrži do večeri, nije nužno da je baterija odjednom ‘otišla’. Najčešće su krivci aplikacije koje rade u pozadini, lokacija, ekran i navike punjenja, a to se može smiriti u par minuta kroz nekoliko postavki.
Apple testira ideju preklopnog iPhonea u clamshell stilu koji bi se sklopio u kompaktnu, gotovo kvadratnu formu. Takav ‘iPhone Flip’ bio bi manja i džepnija alternativa većem preklopnom iPhoneu.
Apple je izbacio iOS 26.2.1, malu nadogradnju koja donosi podršku za AirTag druge generacije i nekoliko popravaka u pozadini. Uz to je predstavljen i AirTag 2, koji izgleda gotovo isto, ali donosi bolji domet pronalaženja i glasniji zvučnik.

