EVO NAS DOMA Astronauti misije Artemis vratili su se na Zemlju. Sletjeli su u Tihi Ocean

NASA‑ina kapsula Orion lagano se spustila u ocean u blizini kalifornijske obale nešto nakon 17 sati po lokalnom vremenu, završivši tako misiju u kojoj je četvero astronauta otputovalo dublje u svemir nego itko prije njih. Posada je tijekom desetodnevnog putovanja dvaput obišla oko Zemlje, a zatim i oko tamne strane Mjeseca u letu od ukupno 1.117.515 kilometara.

Prvi je to testni let s posadom u nizu misija programa Artemis čija je svrha ponovno dovesti astronaute na površinu Mjeseca od 2028. godine. Slijetanje Oriona i četveročlane posade NASA je uživo prenosila na svojim internetskim stranicama.

Kapsulu su na Tihom oceanu dočekali spasilački timovi kako bi iz nje izvukli posadu, američke astronaute Reida Wisemana, Victora Glovera i Christinu Koch te kanadskog astronauta Jeremyja Hansena. U povratku je dokazano da Orion može izdržati ekstremne sile pri ulasku u Zemljinu orbitu nakon lunarne misije. Do Tihog oceana kapsula je stigla nakon napetog 13‑minutnog pada kroz Zemljinu atmosferu, uz toplinsko trenje koje je temperaturu na vanjskoj površini letjelice dovelo do usijanih 2.760 Celzijevih stupnjeva.

Na vrhuncu ulaska u atmosferu intenzivna vrućina i kompresija zraka formirale su, sukladno očekivanjima znanstvenika, gorući omotač plina, odnosno plazme, koji je obavio kapsulu i prekinuo radijsku vezu s posadom na nekoliko minuta. Nakon što je kontakt s posadom ponovno uspostavljen, dva para padobrana otvorila su se u prednjem dijelu kapsule, usporivši joj kretanje na oko 25 kilometara na sat, što je omogućilo lagano i sigurno slijetanje letjelice u ocean. Očekuje se da će timovima NASA‑e i američke mornarice trebati oko sat vremena da osiguraju plutajuću kapsulu i pomognu astronautima da izađu iz letjelice te ih odvedu na obližnji brod gdje će proći prvi medicinski pregled.

Odskočna daska prema Marsu

Četvero astronauta poletjelo je s floridskog Cape Canaverala 1. travnja. Na prvi let oko Zemlje lansirala ih je NASA-ina divovska raketa Space Launch System (SLS), nakon čega su krenuli na putovanje oko tamne strane Mjeseca. Time su postali i prvi astronauti koji su letjeli blizu Mjeseca od programa Apollo šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Glover, Koch i Hansen ispisali su povijest i kao prvi crni astronaut, prva žena i prvi neamerički državljanin koji su sudjelovali u lunarnoj misiji.

Na vrhuncu leta astronauti misije Artemis došli su do točke udaljene 406.771 kilometar od Zemlje, čime su premašili prethodni rekord od oko 400.000 kilometara koji je postavila posada misije Apollo 13. Misija Artemis 2, koja je uslijedila nakon testnog leta bez posade Artemis iz 2022. godine, ključna je generalna proba za planirani pokušaj slijetanja astronauta na površinu Mjeseca krajem ovog desetljeća, prvi put od 1972. godine i misije Apollo 17. Krajnji je cilj programa Artemis dugoročna ljudska prisutnost na Zemljinom satelitu, što bi trebalo poslužiti kao odskočna daska za buduće istraživanje Marsa.

Nova svemirska utrka

U povijesnoj paraleli s programom Apollo iz vremena Hladnog rata, misija Artemis 2 odvija se u uvjetima političkih i društvenih previranja, uključujući rat SAD‑a na drugom kraju svijeta koji ne uživa veliku podršku među Amerikancima. Za razliku od vremena misije Apollo, kad se SAD u slijetanju astronauta na Mjesec utrkivao sa Sovjetskim Savezom, cilj je programa Artemis preduhitriti Kineze. Istraživanja javnog mnijenja pokazala su da građani odobravaju ciljeve misije, napominje Reuters, što pak ukazuje na to da Artemis za brojne očarane promatrače diljem svijeta predstavlja trijumf znanosti i tehnologije u vrijeme sve većeg nepovjerenja, pa čak i straha, prema velikim tehnološkim kompanijama.

Povratak na Zemlju podvrgnuo je letjelicu Orion ključnom testu njezina toplinskog štita koji je pretrpio neočekivanu razinu oštećenja tijekom ulaska u atmosferu pri testnom letu 2022. godine. Zbog tih su oštećenja NASA‑ini inženjeri izmijenili putanju spuštanja za Artemis 2, nastojeći smanjiti akumulaciju topline i rizik od izgaranja kapsule. Prošlotjedno uspješno lansiranje važna je prekretnica za raketu SLS, što je njezinim glavnim izvođačima, Boeingu i Northorp Grummanu, pružilo dugo priželjkivanu potvrdu da je sustav za lansiranje koji razvijaju preko deset godina spreman za sigurno lansiranje ljudi u svemir, napominje Reuters.