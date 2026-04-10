6 MINUTA STRAHA Astronauti se vraćaju. Kapsula će im 'gorjeti' 2800°C dok jure 40.000 km/h

Nakon povijesnog preleta Mjeseca, posada Artemisa II bliži se kraju svoje misije, piše KVNU Talk. Misija završava u petak najintenzivnijom fazom putovanja bilo kojeg astronauta: ponovnim ulaskom u Zemljinu atmosferu, nakon čega slijedi spuštanje na površinu.

Kada posada uđe u atmosferu, svijet će morati čekati oko šest minuta dokaz da su se astronauti vratili sigurno. U tih šest minuta će Kontrola misije izgubiti s posadom Artemisa II.

Povratak je planiran u 19:00 sati po istočnom vremenu SAD-a, što odgovara 2:07 ujutro u subotu po srednjoeuropskom vremenu.

Za razliku od 40-minutnog gubitka komunikacije koji se dogodio kada je modul posade Oriona prošao iza Mjeseca, što je fizički blokiralo radio signale da dopru do letjelice, gubitak komunikacije tijekom ponovnog ulaska u atmosferu rezultat je Orionovog prolaska kroz Zemljinu atmosferu.

Orion će padati na Zemlju brzinom većom od 38 000 kilometara po satu kada susretne atmosferu. Kako se atmosfera zgušnjava, trenje će usporavati letjelicu. Također će se letjelica zagrijati do 2300 stupnjeva Celzija, što je više nego dvostruko toplije od lave iz vulkana.

Orionu će trebati oko 13 minuta da pređe 122 000 metara od svemira do slijetanja uz obalu San Diega u Kaliforniji.

- Sve je drugačije. Brzine su puno, puno veće pri povratku iz dubokog svemira - rekao je za ABC News umirovljeni NASA-in astronaut Barry "Butch" Wilmore.

Zajedno, trenje i kompresija atmosfere dok Orion pada stvaraju mjehurić plazme koji će progutati letjelicu, prema NASA-i. Upravo ta plazma ne dopušta radio signalima ulaz ili izlaz.

U roku od nekoliko sekundi, posada Artemisa II izgubit će komunikaciju sa zemaljskim kontrolorima jer počinje ono što NASA naziva "planiranim šestominutnim razdobljem zamračenja".

- Znate da dolazi zamračenje. Zbog toga samo prolazite kroz to kao i vaši uobičajeni procesi, pratite. Ne možete puno učiniti, rekao je Wilmore, koji je tijekom svog vremena kao astronaut tri puta doživio ponovni ulazak iz svemira.

Svi unutar svemirske letjelice usredotočeni su na praćenje ugrađenih sustava tijekom spuštanja kroz atmosferu, prema Wilmoreu, koji je dodao da astronauti treniraju za "sve vrste kvarova", pa je njihov način razmišljanja samo koncentrirati se na zadatke koji su pred njima.

- Ne smijete dopustiti da vas strah uvuče u te vremenske okvire. Morate se usredotočiti na svoj zadatak, što god on bio, i morate ga izvršiti jer ako to ne učinite, posljedice su prilično strašne - rekao je Wilmore.

Tih šest minuta radio tišine ujedno je i vrijeme kada Orionov toplinski štit, smješten na donjoj strani svemirske letjelice, obavlja svoj najvažniji posao, štiteći Orion i njegovu posadu od intenzivnih temperatura ponovnog ulaska u atmosferu. Ugrađeni mlažnjaci za manevriranje osiguravaju da Orion održava orijentaciju potrebnu za održavanje toplinskog štita usmjerenog prema Zemlji tijekom ponovnog ulaska.

Nakon što Orion završi svoj prolazak kroz vanjsku atmosferu i izađe iz komunikacijskog prekida, i dalje će putovati prebrzo da bi preživio pad u Tihi ocean. Tada će se aktivirati niz posebno dizajniranih padobrana, usporavajući Orionovu brzinu na daleko sigurnijih 32 kilometara po satu u trenutku pada.